https://crimea.ria.ru/20231217/rossiyskie-voennye-unichtozhili-komandnyy-punkt-brigady-vsu-1133613049.html

Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T14:41

2023-12-17T14:41

2023-12-17T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады топлива для авиатехники ВСУ, в районе населенного пункта Константиновка ДНР разбита пусковая установка системы залпового огня HIMARS. Немецкое издание Bild ранее опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхВоюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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