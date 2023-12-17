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Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T14:41
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новости сво
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады топлива для авиатехники ВСУ, в районе населенного пункта Константиновка ДНР разбита пусковая установка системы залпового огня HIMARS. Немецкое издание Bild ранее опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателейАзаров назвал основное "стратегическое" оружие Киева в зимних бояхВоюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские военные уничтожили командный пункт бригады ВСУ

Командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожен российскими военными

14:41 17.12.2023 (обновлено: 14:42 17.12.2023)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке МО в воскресенье.

Кроме того, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады топлива для авиатехники ВСУ, в районе населенного пункта Константиновка ДНР разбита пусковая установка системы залпового огня HIMARS.
Немецкое издание Bild ранее опубликовало текст, авторы которого утверждают, что в генштабе ВСУ приняли решение пересмотреть военную стратегию и на время отказаться от попыток отвоевать у российской армии новые территории.
Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что солдаты ВСУ скорее уже по привычке пытаются оказывать сопротивление российским военным. По словам аналитика, на целом ряде направлений украинцы предпочитают сдаваться в плен, потому что в украинской армии назрел моральный кризис.
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