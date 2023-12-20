https://crimea.ria.ru/20231220/vsu-poteryali-esche-725-boevikov-i-mi-24-1133686831.html
ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24 - РИА Новости Крым, 20.12.2023
ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
ВСУ за сутки потеряли 725 боевиков и провалили восемь атак. Также российские военные сбили в небе над ДНР вражеский Ми-24 и разгромили технику, в том числе... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133580943_0:109:2078:1278_1920x0_80_0_0_d2d32dab878912204d42656d5bb38122.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 725 боевиков и провалили восемь атак. Также российские военные сбили в небе над ДНР вражеский Ми-24 и разгромили технику, в том числе западную. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении за сутки отражено пять атак ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, также были уничтожены две БМП, два пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении российские военные отбили две атаки. Потери боевиков: до 180-ти человек, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубица Д-20.На Донецком направлении отражена одна вражеская атака за минувшие сутки. Противнику нанесено поражение возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки. На данном направлении ВСУ потеряли до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, выведен из строя танк и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял до 110-ти военнослужащих, а также два пикапа и две самоходные артиллерийские установки "Акация"На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.На Херсонском направлении уничтожено до 75-ти украинских военных убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"."Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - сказано в сводке.Накануне сообщалось о семнадцати провальных атаках ВСУ, а также уничтожены еще 680 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главные успехи РоссииПочему Зеленский отказывается от переговоров с РоссиейКоллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-shkolnitsa-organizovala-pletenie-maskirovochnykh-setey-dlya-svo-1133657992.html
херсонская область
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133580943_115:0:1963:1386_1920x0_80_0_0_206d9f250d6afcad92f1971cb54231a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 725 боевиков и провалили восемь атак. Также российские военные сбили в небе над ДНР вражеский Ми-24 и разгромили технику, в том числе западную. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления
На Купянском направлении за сутки отражено пять атак ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих, также были уничтожены две БМП, два пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении российские военные отбили две атаки. Потери боевиков: до 180-ти человек, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Донецком направлении отражена одна вражеская атака за минувшие сутки. Противнику нанесено поражение возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки. На данном направлении ВСУ потеряли до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, выведен из строя танк и три автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направления
На Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял до 110-ти военнослужащих, а также два пикапа и две самоходные артиллерийские установки "Акация"
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 75-ти украинских военных убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - сказано в сводке.
Накануне сообщалось
о семнадцати провальных атаках ВСУ, а также уничтожены еще 680 украинских боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым: