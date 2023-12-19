https://crimea.ria.ru/20231219/17-provalnykh-atak-vsu-unichtozheny-esche-680-ukrainskikh-boevikov-1133645063.html

17 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков

17 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 19.12.2023

17 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков

ВСУ за сути потеряли еще 680 боевиков в 17-ти провальных атаках, также российские военные разгромили вражескую технику и вооружения, в том числе западные,... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T11:27

2023-12-19T11:27

2023-12-19T11:27

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сути потеряли еще 680 боевиков в 17-ти провальных атаках, также российские военные разгромили вражескую технику и вооружения, в том числе западные, сообщает во вторник Минобороны РФ.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражено восемь атак ВСУ, противник потерял до 60-ти боевиков, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установка "Акация", гаубицу "Мста-Б".На Красно-Лиманском направлении отражены пять вражеских атак, уничтожены до 185-ти военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и три автомобиля.На Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовиков ВСУ. Общие потери противника составили до 180-ти боевиков, три бронетранспортера, четыре автомобиля. Поражены американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка "Акация", гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артустановки "Гвоздика" и гаубица Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении отражена одна вражеская атака, уничтожены до сотни украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.Еще одна атака ВСУ отражена на Запорожском фронте. ВСУ потеряли до 80-ти боевиков и два автомобиля.На Херсонской линии поражено до 75-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиковВ попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодокТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу