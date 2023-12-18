https://crimea.ria.ru/20231218/novye-provalnye-ataki-vsu---unichtozheny-esche-640-boevikov-1133630043.html
Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
ВСУ за сутки потеряли еще 640 боевиков в безуспешных атаках, также российские военные уничтожили вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T15:11
2023-12-18T15:11
2023-12-18T15:11
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 640 боевиков в безуспешных атаках, также российские военные уничтожили вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.На Купянском направлении российские бойцы отразили десять атак противника. Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2, производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении отражена атака 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины, общие потери противника составили 220 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, словацкая самоходная артустановка Zuzana-2.На Донецком направлении ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп противника, в которых ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе американскую БМП Bradley и два автомобиля. Поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артустановка "Акация" и три гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении отбиты четыре атаки штурмовиков ВСУ. Потери противника составили до 90 боевиков и техника.Еще две вражеские атаки провалились на Запорожском направлении. Потери ВСУ - до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.На Херсонском направлении суточные потери украинских сил составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская - Krab, а также гаубица "Мста-Б".Сутками ранее ВСУ потеряли более 600 боевиков и почти 50 единиц техники, в том числе четыре танка. Читайте также на РИА Новости Крым:Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиковВ попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодокПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли сотни боевиков в десятках безуспешных атак
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 640 боевиков в безуспешных атаках, также российские военные уничтожили вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.
На Купянском направлении российские бойцы отразили десять атак противника. Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2, производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении отражена атака 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины, общие потери противника составили 220 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, словацкая самоходная артустановка Zuzana-2.
На Донецком направлении ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп противника, в которых ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе американскую БМП Bradley и два автомобиля. Поражены две гаубицы "Мста-Б", самоходная артустановка "Акация" и три гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении отбиты четыре атаки штурмовиков ВСУ. Потери противника составили до 90 боевиков и техника.
Еще две вражеские атаки провалились на Запорожском направлении. Потери ВСУ - до 30 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении суточные потери украинских сил составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская - Krab, а также гаубица "Мста-Б".
Сутками ранее ВСУ потеряли более 600 боевиков
и почти 50 единиц техники, в том числе четыре танка.
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