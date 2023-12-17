https://crimea.ria.ru/20231217/600-boevikov-i-chetyre-tanka-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1133614183.html
600 боевиков и четыре танка: потери ВСУ в зоне спецоперации
600 боевиков и четыре танка: потери ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 17.12.2023
600 боевиков и четыре танка: потери ВСУ в зоне спецоперации
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак ВСУ на различных направлениях, потери противника составили порядка 640 военнослужащих и 48 единиц... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T15:32
2023-12-17T15:32
2023-12-17T15:32
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак ВСУ на различных направлениях, потери противника составили порядка 640 военнослужащих и 48 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. Потери противника составили свыше 50 боевиков, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины.Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку боевиков нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино Луганской Народной Республики.Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и Розовки ЛНР. В результате украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки Донецкой Народной Республики.Поражены артиллерийская система М777, орудие М119 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки противника в районе Новомихайловки ДНР.Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери украинской армии составили до 100 военнослужащих, танк и три пикапа.На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение противнику в районах Работино и Пятихаток. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Caezar, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 боевиков, танк и 12 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиковВойска РФ продвинулись вперед на Купянском и Донецком направленияхСилы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник
https://crimea.ria.ru/20231217/mezhkontinentalnyy-yars-zagruzili-v-puskovuyu-ustanovku-v-kozelske-1133612918.html
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости, вооруженные силы россии
600 боевиков и четыре танка: потери ВСУ в зоне спецоперации
ВСУ потеряли более 600 боевиков и почти 50 единиц техники за сутки – Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак ВСУ на различных направлениях, потери противника составили порядка 640 военнослужащих и 48 единиц техники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. Потери противника составили свыше 50 боевиков, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку боевиков нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино Луганской Народной Республики.
Российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и Розовки ЛНР. В результате украинские войска потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и три автомобиля.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки Донецкой Народной Республики.
Также авиация и артиллерия поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ в районах Веселого, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными до 250 боевиков, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Поражены артиллерийская система М777, орудие М119 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки противника в районе Новомихайловки ДНР.
Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери украинской армии составили до 100 военнослужащих, танк и три пикапа.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение противнику в районах Работино и Пятихаток. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Caezar, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.
На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 боевиков, танк и 12 автомобилей.
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