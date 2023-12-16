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Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
Российские военные за сутки уничтожили еще 630 боевиков ВСУ, отразили 16 вражеских атак, сожгли вражескую военную технику, разбили вооружение, в том числе и... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T15:47
2023-12-16T15:47
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
купянск
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 630 боевиков ВСУ, отразили 16 вражеских атак, сожгли вражескую военную технику, разбили вооружение, в том числе и западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении за минувшие сутки ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 35-ти военнослужащих, четыре боевые бронемашины, а также три пикапа и гаубицу Д-30.На Краснолиманском отражены две украинские атаки, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Григоровки ДНР."Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", – уточнили в Минобороны.На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки. В общей сложности на участке фронта ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Поражены две гаубицы "МСТА-Б", орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении за сутки отбиты три атаки. Потери ВСУ составили больше 90 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.На Запорожском направлении отражены две атаки в районе Работино. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, также уничтожены три боевые бронемашины противника, автомобиль, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30.На Херсонском направлении противник потерял до 65-ти военнослужащих и лишился семи автомобилей. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.Как заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым - уничтожено 26 беспилотников ВСУВ попытках форсировать Днепр уничтожены 300 диверсантов ВСУ и 17 лодокЕще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков

ВСУ потеряли за сутки еще 630 боевиков на всех направлениях фронта – Минобороны

15:47 16.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 630 боевиков ВСУ, отразили 16 вражеских атак, сожгли вражескую военную технику, разбили вооружение, в том числе и западного производства. Об этом сообщает Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении за минувшие сутки ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 35-ти военнослужащих, четыре боевые бронемашины, а также три пикапа и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском отражены две украинские атаки, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Григоровки ДНР.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", – уточнили в Минобороны.
На Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки. В общей сложности на участке фронта ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Поражены две гаубицы "МСТА-Б", орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении за сутки отбиты три атаки. Потери ВСУ составили больше 90 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.
На Запорожском направлении отражены две атаки в районе Работино. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, также уничтожены три боевые бронемашины противника, автомобиль, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30.
На Херсонском направлении противник потерял до 65-ти военнослужащих и лишился семи автомобилей. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.
Как заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение.
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Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииКупянскВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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