Рейтинг@Mail.ru
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231214/esche-665-boevikov-vsu-unichtozheny-v-12-provalnykh-atakakh-1133526594.html
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:33
2023-12-14T09:33
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_0:0:794:447_1920x0_80_0_0_201facb57f0eb81aca94109aa05c44b6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены до 45-ти неонацистов, танк и две боевые бронированные машины.На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 180-ти боевиков, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caezar.На Донецком направлении отражены шесть вражеских атак Общие потери врага на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух пикапов.На Запорожском направлении боевики потеряли до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.На Херсонском - уничтожены до 40 боевиков ВСУ, а также четыре автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
https://crimea.ria.ru/20231214/unichtozheny-sklady-s-raketami-i-artilleriey-vsu-1133526120.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_da93b125a299e9a3c5bdf7611f29f1e5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках

ВСУ лишились еще 665 боевиков на всех направлениях боев - Минобороны

09:33 14.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены до 45-ти неонацистов, танк и две боевые бронированные машины.
На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 180-ти боевиков, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caezar.
На Донецком направлении отражены шесть вражеских атак Общие потери врага на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух пикапов.
На Запорожском направлении боевики потеряли до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Херсонском - уничтожены до 40 боевиков ВСУ, а также четыре автомобиля.
Взрыв
09:13
Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
Штурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
10:23В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
10:09Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
09:57Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
09:48С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
09:33Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
09:23Туман остановил паромы в Керченском проливе
09:13Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
09:04Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование
08:42Кирилла Буданова объявили в розыск
08:27Обстановка у Крымского моста утром в четверг
08:15Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
07:43Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
07:22Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
07:02Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
06:55Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего
06:28Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
06:09В селе под Симферополем отключат газ
05:56Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
00:01Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния