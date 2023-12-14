https://crimea.ria.ru/20231214/esche-665-boevikov-vsu-unichtozheny-v-12-provalnykh-atakakh-1133526594.html
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:33
2023-12-14T09:33
2023-12-14T09:33
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены до 45-ти неонацистов, танк и две боевые бронированные машины.На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 180-ти боевиков, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caezar.На Донецком направлении отражены шесть вражеских атак Общие потери врага на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух пикапов.На Запорожском направлении боевики потеряли до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.На Херсонском - уничтожены до 40 боевиков ВСУ, а также четыре автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино
https://crimea.ria.ru/20231214/unichtozheny-sklady-s-raketami-i-artilleriey-vsu-1133526120.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
ВСУ лишились еще 665 боевиков на всех направлениях боев - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления
На Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены до 45-ти неонацистов, танк и две боевые бронированные машины.
На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 180-ти боевиков, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caezar.
На Донецком направлении отражены шесть вражеских атак Общие потери врага на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30.
Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух пикапов.
На Запорожском направлении боевики потеряли до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.
На Херсонском - уничтожены до 40 боевиков ВСУ, а также четыре автомобиля.
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