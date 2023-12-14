https://crimea.ria.ru/20231214/esche-665-boevikov-vsu-unichtozheny-v-12-provalnykh-atakakh-1133526594.html

Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках

Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках

Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T09:33

2023-12-14T09:33

2023-12-14T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 665 боевиков ВСУ, отразили 12 вражеских атак, разбили вражескую военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены до 45-ти неонацистов, танк и две боевые бронированные машины.На Краснолиманском направлении пресечена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 180-ти боевиков, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caezar.На Донецком направлении отражены шесть вражеских атак Общие потери врага на данном направлении составили до 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ лишились до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также двух пикапов.На Запорожском направлении боевики потеряли до 45-ти военнослужащих и два автомобиля.На Херсонском - уничтожены до 40 боевиков ВСУ, а также четыре автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и Работино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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