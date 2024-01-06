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Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:32
2024-01-06T13:32
новости сво
потери всу
херсонская область
пво
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в субботу.Кроме того, за сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области. Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 565 самолетов противника, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моряМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, потери всу , херсонская область, пво, новости, всу (вооруженные силы украины)
Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области

Силы ПВО сбили в Херсонской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

13:32 06.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины" - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 565 самолетов противника, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОПотери ВСУХерсонская областьПВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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