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Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области

Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T13:32

2024-01-06T13:32

2024-01-06T13:32

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в субботу.Кроме того, за сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS. Уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области. Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 565 самолетов противника, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17121 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силами ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моряМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации больше 650 боевиков

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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