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Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю
Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю
За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T16:52
2024-01-05T16:52
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
купянск
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один "Leopard-2" производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными. Об этом информирует Telegram-канал Минобороны РФ.На Купянском направлении было отражено 18 атак штурмовых групп ВСУ. Потери врага на этом направлении составили 485 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и 50 единиц прочей боевой техники. Было уничтожено три склада боеприпасов и топлива.Кроме того, на этом направлении удалось взять в плен 8 военнослужащих ВСУ.На Краснолиманском направлении отражено четыре атаки противника. Скопления живой силы и техники ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери украинских боевиков составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 40 единиц другой военной техники.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили девять атак противника. Потери украинских формирований – свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка и 107 единиц прочей боевой техники.На Южно-Донецком направлении успешно отражены пять атак противника. Боевые действия проходили в населенных пунктах Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих и 56 единиц техники.На Запорожском направлении отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка. Боевые столкновения просходили в районах сел Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк и более сорока единиц другой боевой техники.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" вели бои в районе сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка. Потери ВСУ на этом направлении составили 225 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, учничтожено 14 лодок с украинским десантом, склад боеприпасов, танк и 43 единицы прочей боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоПоражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывыНад Черным морем уничтожен украинский беспилотник
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, купянск, харьковская область, потери всу
Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю

Российские войска за неделю уничтожили 14 танков и четыре склада боеприпасов ВСУ

16:52 05.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один "Leopard-2" производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными. Об этом информирует Telegram-канал Минобороны РФ.
На Купянском направлении было отражено 18 атак штурмовых групп ВСУ. Потери врага на этом направлении составили 485 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и 50 единиц прочей боевой техники. Было уничтожено три склада боеприпасов и топлива.
Кроме того, на этом направлении удалось взять в плен 8 военнослужащих ВСУ.
На Краснолиманском направлении отражено четыре атаки противника. Скопления живой силы и техники ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери украинских боевиков составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 40 единиц другой военной техники.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили девять атак противника. Потери украинских формирований – свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка и 107 единиц прочей боевой техники.
На Южно-Донецком направлении успешно отражены пять атак противника. Боевые действия проходили в населенных пунктах Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих и 56 единиц техники.
На Запорожском направлении отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка. Боевые столкновения просходили в районах сел Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк и более сорока единиц другой боевой техники.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" вели бои в районе сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка. Потери ВСУ на этом направлении составили 225 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, учничтожено 14 лодок с украинским десантом, склад боеприпасов, танк и 43 единицы прочей боевой техники.
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