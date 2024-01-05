https://crimea.ria.ru/20240105/minus-4700-boevikov-i-14-tankov-poteri-vsu-za-nedelyu-1134005664.html

Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю

Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Минус 4700 боевиков и 14 танков: потери ВСУ за неделю

За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T16:52

2024-01-05T16:52

2024-01-05T16:52

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

купянск

харьковская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО уничтожили четыре склада боеприпасов и топлива ВСУ. Кроме того, на всех направлениях линии боевого соприкосновения было уничтожено 14 танков, включая один "Leopard-2" производства Германии. Противник понес значительные потери в живой силе – почти 4700 боевиков убитыми и ранеными. Об этом информирует Telegram-канал Минобороны РФ.На Купянском направлении было отражено 18 атак штурмовых групп ВСУ. Потери врага на этом направлении составили 485 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и 50 единиц прочей боевой техники. Было уничтожено три склада боеприпасов и топлива.Кроме того, на этом направлении удалось взять в плен 8 военнослужащих ВСУ.На Краснолиманском направлении отражено четыре атаки противника. Скопления живой силы и техники ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери украинских боевиков составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 40 единиц другой военной техники.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили девять атак противника. Потери украинских формирований – свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка и 107 единиц прочей боевой техники.На Южно-Донецком направлении успешно отражены пять атак противника. Боевые действия проходили в населенных пунктах Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти военнослужащих и 56 единиц техники.На Запорожском направлении отражена атака противника севернее населенного пункта Новопрокоповка. Боевые столкновения просходили в районах сел Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино. Потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк и более сорока единиц другой боевой техники.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" вели бои в районе сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка. Потери ВСУ на этом направлении составили 225 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, учничтожено 14 лодок с украинским десантом, склад боеприпасов, танк и 43 единицы прочей боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоПоражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывыНад Черным морем уничтожен украинский беспилотник

новые регионы россии

купянск

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, купянск, харьковская область, потери всу