https://crimea.ria.ru/20230810/iz-kryma-v-ryazan-pribyl-yubileynyy-passazhir-tavrii-1130645416.html

Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"

Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии" - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"

Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T10:56

2023-08-10T10:56

2023-08-10T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сообщается, что Глафира Николаевна ежегодно путешествует в Крым с 1997 года. В разное время она добиралась на полуостров разными видами транспорта, но железную дорогу всегда считала не самым удобным способом. В этом году уровень услуг в поезде ее удовлетворил, она отметила наличие душа в каждом вагоне и приветливость проводников."Юбилейному путешественнику мы вручили сувениры от компании и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года", - говорится в сообщении компании.В Крыму женщина с ребенком отдыхала на Южном берегу. Они успели побывать в Алуште и Севастополе, а также посетили столицу республики – город Симферополь. Подарочный сертификат Глафира Николаевна планирует использовать для отпуска в следующем году, чтобы всей семьей съездить в Крым на поезде.Первый поезд "Таврия" был запущен в 2019 году. В Симферополе его торжественно встречали 25 декабря. Это был первый состав, прибывший в Крым после перекрытия железнодорожного сообщения c Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССРВ Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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