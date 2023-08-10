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Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии" - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии" - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:56
2023-08-10T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сообщается, что Глафира Николаевна ежегодно путешествует в Крым с 1997 года. В разное время она добиралась на полуостров разными видами транспорта, но железную дорогу всегда считала не самым удобным способом. В этом году уровень услуг в поезде ее удовлетворил, она отметила наличие душа в каждом вагоне и приветливость проводников."Юбилейному путешественнику мы вручили сувениры от компании и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года", - говорится в сообщении компании.В Крыму женщина с ребенком отдыхала на Южном берегу. Они успели побывать в Алуште и Севастополе, а также посетили столицу республики – город Симферополь. Подарочный сертификат Глафира Николаевна планирует использовать для отпуска в следующем году, чтобы всей семьей съездить в Крым на поезде.Первый поезд "Таврия" был запущен в 2019 году. В Симферополе его торжественно встречали 25 декабря. Это был первый состав, прибывший в Крым после перекрытия железнодорожного сообщения c Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССРВ Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
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гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, общество, новости, крым, туризм в крыму, москва, поезд "таврия"
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"

Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов пассажиров

10:56 10.08.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Десятимиллионный пассажир поезда "Таврия" Глафира Николаевна из Москвы ежегодно путешествует в Крым с 1997 года
Десятимиллионный пассажир поезда Таврия Глафира Николаевна из Москвы ежегодно путешествует в Крым с 1997 года
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Десятимиллионный пассажир прибыл в Рязань из Симферополя 9 августа в 20:02 поездом №159/160 Симферополь – Москва. Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников", - проинформировала пресс-служба предприятия.
Сообщается, что Глафира Николаевна ежегодно путешествует в Крым с 1997 года. В разное время она добиралась на полуостров разными видами транспорта, но железную дорогу всегда считала не самым удобным способом. В этом году уровень услуг в поезде ее удовлетворил, она отметила наличие душа в каждом вагоне и приветливость проводников.
"Юбилейному путешественнику мы вручили сувениры от компании и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года", - говорится в сообщении компании.
В Крыму женщина с ребенком отдыхала на Южном берегу. Они успели побывать в Алуште и Севастополе, а также посетили столицу республики – город Симферополь. Подарочный сертификат Глафира Николаевна планирует использовать для отпуска в следующем году, чтобы всей семьей съездить в Крым на поезде.
Первый поезд "Таврия" был запущен в 2019 году. В Симферополе его торжественно встречали 25 декабря. Это был первый состав, прибывший в Крым после перекрытия железнодорожного сообщения c Украиной.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездЖелезные дороги КрымаОбществоНовостиКрымТуризм в КрымуМоскваПоезд "Таврия"
 
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