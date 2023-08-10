https://crimea.ria.ru/20230810/iz-kryma-v-ryazan-pribyl-yubileynyy-passazhir-tavrii-1130645416.html
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии" - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:56
2023-08-10T10:56
2023-08-10T10:51
гранд сервис экспресс
поезд
железные дороги крыма
общество
новости
крым
туризм в крыму
москва
поезд "таврия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130645291_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_588de051998a40e3dad639a4ca7005f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Сообщается, что Глафира Николаевна ежегодно путешествует в Крым с 1997 года. В разное время она добиралась на полуостров разными видами транспорта, но железную дорогу всегда считала не самым удобным способом. В этом году уровень услуг в поезде ее удовлетворил, она отметила наличие душа в каждом вагоне и приветливость проводников."Юбилейному путешественнику мы вручили сувениры от компании и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года", - говорится в сообщении компании.В Крыму женщина с ребенком отдыхала на Южном берегу. Они успели побывать в Алуште и Севастополе, а также посетили столицу республики – город Симферополь. Подарочный сертификат Глафира Николаевна планирует использовать для отпуска в следующем году, чтобы всей семьей съездить в Крым на поезде.Первый поезд "Таврия" был запущен в 2019 году. В Симферополе его торжественно встречали 25 декабря. Это был первый состав, прибывший в Крым после перекрытия железнодорожного сообщения c Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССРВ Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
крым
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130645291_106:0:1058:714_1920x0_80_0_0_336345d915036ac3e47a6cb9548775ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, железные дороги крыма, общество, новости, крым, туризм в крыму, москва, поезд "таврия"
Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" перевезли 10 миллионов человек. Юбилейный десятимиллионный пассажир уехал из Крыма в Рязань, сообщает оператор пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"Десятимиллионный пассажир прибыл в Рязань из Симферополя 9 августа в 20:02 поездом №159/160 Симферополь – Москва. Им стала Глафира Николаевна – мама троих детей и помощник воспитателя в детском саду из Москвы. На поезде она путешествовала вместе с младшим сыном Кириллом. Они вышли в Рязани после отдыха в Крыму, чтобы продолжить отпуск у родственников", - проинформировала пресс-служба предприятия.
Сообщается, что Глафира Николаевна ежегодно путешествует в Крым с 1997 года. В разное время она добиралась на полуостров разными видами транспорта, но железную дорогу всегда считала не самым удобным способом. В этом году уровень услуг в поезде ее удовлетворил, она отметила наличие душа в каждом вагоне и приветливость проводников.
"Юбилейному путешественнику мы вручили сувениры от компании и сертификат с 99-процентной скидкой на право проезда в Крым и обратно на двоих в СВ либо на четверых в купе. Воспользоваться сертификатом можно в течение года – до 9 августа 2024 года", - говорится в сообщении компании.
В Крыму женщина с ребенком отдыхала на Южном берегу. Они успели побывать в Алуште и Севастополе, а также посетили столицу республики – город Симферополь. Подарочный сертификат Глафира Николаевна планирует использовать для отпуска в следующем году, чтобы всей семьей съездить в Крым на поезде.
Первый поезд "Таврия" был запущен в 2019 году. В Симферополе его торжественно встречали
25 декабря. Это был первый состав
, прибывший в Крым после перекрытия железнодорожного сообщения c Украиной.
Читайте также на РИА Новости Крым: