https://crimea.ria.ru/20240522/naskolko-podorozhal-proezd-v-transporte--dannye-rosstata-1137505917.html

Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата

Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата

Цены на проезд во всех видах общественного транспорта на прошедшей неделе продолжали расти. О этом свидетельствуют данные отчета Росстата за период с 14 по 20... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T21:14

2024-05-22T21:14

2024-05-22T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Цены на проезд во всех видах общественного транспорта на прошедшей неделе продолжали расти. О этом свидетельствуют данные отчета Росстата за период с 14 по 20 мая."Тарифы на проезд в среднем по России изменились: в метро +5,2%, трамвае +2,6%, троллейбусе +0,8%, городском автобусе +0,7%. Стоимость авиаперелета экономическим классом изменилась на +2,0%", – говорится в документе, опубликованном на сайте организации.На рынке услуг также поднялась средняя стоимость проживания в мотелях (+1,1%), гостиницах (от +0,5% до +0,9%), путевок в санатории (+0,2%) и проживания в хостелах (+0,1%).При этом средняя цена на бензин и дизельное топливо, согласно официальной статистике, выросла на +0,1%.Как сообщалось ранее, Правительство России приостановило временный запрет на экспорт бензина с 20 мая. Его сняли до 30 июня, а с 1 июля ограничение продолжит действовать. Запрет на экспорт принимали как упреждающую меру, чтобы избежать возникновения локальных дефицитов топлива в России.При этом в качестве основной причины подорожания топлива эксперт назвал рост налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЦены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 годуЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росстат, новости, транспорт, цены и тарифы, общественный транспорт