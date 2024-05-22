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Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
Цены на проезд во всех видах общественного транспорта на прошедшей неделе продолжали расти. О этом свидетельствуют данные отчета Росстата за период с 14 по 20... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T21:14
2024-05-22T21:14
2024-05-22T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Цены на проезд во всех видах общественного транспорта на прошедшей неделе продолжали расти. О этом свидетельствуют данные отчета Росстата за период с 14 по 20 мая."Тарифы на проезд в среднем по России изменились: в метро +5,2%, трамвае +2,6%, троллейбусе +0,8%, городском автобусе +0,7%. Стоимость авиаперелета экономическим классом изменилась на +2,0%", – говорится в документе, опубликованном на сайте организации.На рынке услуг также поднялась средняя стоимость проживания в мотелях (+1,1%), гостиницах (от +0,5% до +0,9%), путевок в санатории (+0,2%) и проживания в хостелах (+0,1%).При этом средняя цена на бензин и дизельное топливо, согласно официальной статистике, выросла на +0,1%.Как сообщалось ранее, Правительство России приостановило временный запрет на экспорт бензина с 20 мая. Его сняли до 30 июня, а с 1 июля ограничение продолжит действовать. Запрет на экспорт принимали как упреждающую меру, чтобы избежать возникновения локальных дефицитов топлива в России.При этом в качестве основной причины подорожания топлива эксперт назвал рост налогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЦены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 годуЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России
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росстат, новости, транспорт, цены и тарифы, общественный транспорт
Насколько подорожал проезд в транспорте – данные Росстата
Цены на проезд во всех видах общественного транспорта выросли – данные Росстата
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Цены на проезд во всех видах общественного транспорта на прошедшей неделе продолжали расти. О этом свидетельствуют данные отчета Росстата за период с 14 по 20 мая.
"Тарифы на проезд в среднем по России изменились: в метро +5,2%, трамвае +2,6%, троллейбусе +0,8%, городском автобусе +0,7%. Стоимость авиаперелета экономическим классом изменилась на +2,0%", – говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
На рынке услуг также поднялась средняя стоимость проживания в мотелях (+1,1%), гостиницах (от +0,5% до +0,9%), путевок в санатории (+0,2%) и проживания в хостелах (+0,1%).
При этом средняя цена на бензин и дизельное топливо, согласно официальной статистике, выросла на +0,1%.
Как сообщалось ранее, Правительство России приостановило временный запрет
на экспорт бензина с 20 мая. Его сняли до 30 июня, а с 1 июля ограничение продолжит действовать. Запрет на экспорт принимали как упреждающую меру, чтобы избежать возникновения локальных дефицитов топлива в России.
При этом в качестве основной причины подорожания топлива эксперт назвал рост налогов.
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