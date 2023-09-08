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В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину
В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину
В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма в пятницу проведут утилизацию взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T07:03
2023-09-08T07:03
олег крючков
новости крыма
феодосия
ленинский район
кировский район крыма
безопасность республики крым и севастополя
крым
мчс крыма
старый крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма в пятницу проведут утилизацию взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики Олег Крючков.В Старом Крыму мероприятия по утилизации будут проводиться с 11 до 13 часов, в Ленинском районе и Приморском – с 10:00 до 18:00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в четверг громко - что говорят властиВ четырех районах Крыма в среду громко - что говорят властиВ трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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олег крючков, новости крыма, феодосия, ленинский район, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, мчс крыма, старый крым
В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину

В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

07:03 08.09.2023
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОперация по обезвреживанию взрывоопасных предметов
Операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма в пятницу проведут утилизацию взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"8 сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в городе Старый Крым (Кировского района – ред.), селах Октябрьское и Ячменное Ленинского района и поселке Приморский городского округа Феодосия", – написал Крючков в своем Telegram-канале.

В Старом Крыму мероприятия по утилизации будут проводиться с 11 до 13 часов, в Ленинском районе и Приморском – с 10:00 до 18:00.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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