https://crimea.ria.ru/20230908/v-trekh-regionakh-kryma-budet-gromko--vlasti-nazvali-prichinu-1131241431.html

В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину

В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 08.09.2023

В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину

В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма в пятницу проведут утилизацию взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T07:03

2023-09-08T07:03

2023-09-08T07:03

олег крючков

новости крыма

феодосия

ленинский район

кировский район крыма

безопасность республики крым и севастополя

крым

мчс крыма

старый крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110620/70/1106207001_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_f5238187ade4bae431c5b0630409c80d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии, Кировском и Ленинском районах Крыма в пятницу проведут утилизацию взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики Олег Крючков.В Старом Крыму мероприятия по утилизации будут проводиться с 11 до 13 часов, в Ленинском районе и Приморском – с 10:00 до 18:00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в четверг громко - что говорят властиВ четырех районах Крыма в среду громко - что говорят властиВ трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину

феодосия

ленинский район

кировский район крыма

крым

старый крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, феодосия, ленинский район, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, мчс крыма, старый крым