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В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T21:49
2023-09-04T21:52
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В районе поселка Октябрьское мероприятия по утилизации будут проводиться с 13 до 15 часов. В Старом Крыму с 11 до 13 часов, в районе села Вольное Джанкойского района с 10 до 17 часов.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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РИА Новости Крым
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олег крючков, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новости
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину

Утилизация взрывоопасных предметов пройдет в трех районах Крыма

21:49 04.09.2023 (обновлено: 21:52 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазминирование
Разминирование - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в Старом Крыму и двух поселках Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма", - говорится в сообщении. В названных районах возможны громкие звуки.
В районе поселка Октябрьское мероприятия по утилизации будут проводиться с 13 до 15 часов. В Старом Крыму с 11 до 13 часов, в районе села Вольное Джанкойского района с 10 до 17 часов.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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