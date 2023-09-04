https://crimea.ria.ru/20230904/v-trekh-rayonakh-kryma-budet-gromko---vlasti-obyasnili-prichinu-1131162872.html

В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину

В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину

В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T21:49

2023-09-04T21:49

2023-09-04T21:52

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В районе поселка Октябрьское мероприятия по утилизации будут проводиться с 13 до 15 часов. В Старом Крыму с 11 до 13 часов, в районе села Вольное Джанкойского района с 10 до 17 часов.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

https://crimea.ria.ru/20230904/soobscheniya-o-minirovanii-shkol-v-krymu--feyk-1131146754.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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