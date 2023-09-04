https://crimea.ria.ru/20230904/v-trekh-rayonakh-kryma-budet-gromko---vlasti-obyasnili-prichinu-1131162872.html
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T21:49
2023-09-04T21:49
2023-09-04T21:52
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах Крыма во вторник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В районе поселка Октябрьское мероприятия по утилизации будут проводиться с 13 до 15 часов. В Старом Крыму с 11 до 13 часов, в районе села Вольное Джанкойского района с 10 до 17 часов.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20230904/soobscheniya-o-minirovanii-shkol-v-krymu--feyk-1131146754.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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олег крючков, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новости
В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
Утилизация взрывоопасных предметов пройдет в трех районах Крыма
21:49 04.09.2023 (обновлено: 21:52 04.09.2023)