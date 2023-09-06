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В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти

В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти

В Керчи и Старом Крыму, а также в населенных пунктах Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма в среду утилизируют взрывоопасные предметы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T07:53

2023-09-06T07:53

2023-09-06T07:53

олег крючков

крым

новости крыма

красногвардейский район

джанкойский район

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Керчи и Старом Крыму, а также в населенных пунктах Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма в среду утилизируют взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По данным Крючкова, в Красногвардейском районе утилизацию проведут в поселке Октябрьское с 13 до 15 часов, в Джанкойском селе Вольном - с 10 до 17.00. В Старом Крыму звуки разрывов будут слышны с 11 утра до часу дня, в Керчи будет громко в районе мыса Ак-Бурун в течение всего дня - с 10.00 до 18.00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причинуВласти Севастополя предупредили о тренировках флотаЗвуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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