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В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти
В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти
В Керчи и Старом Крыму, а также в населенных пунктах Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма в среду утилизируют взрывоопасные предметы. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T07:53
2023-09-06T07:53
олег крючков
крым
новости крыма
красногвардейский район
джанкойский район
старый крым
безопасность республики крым и севастополя
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Керчи и Старом Крыму, а также в населенных пунктах Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма в среду утилизируют взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По данным Крючкова, в Красногвардейском районе утилизацию проведут в поселке Октябрьское с 13 до 15 часов, в Джанкойском селе Вольном - с 10 до 17.00. В Старом Крыму звуки разрывов будут слышны с 11 утра до часу дня, в Керчи будет громко в районе мыса Ак-Бурун в течение всего дня - с 10.00 до 18.00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причинуВласти Севастополя предупредили о тренировках флотаЗвуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег крючков, крым, новости крыма, красногвардейский район, джанкойский район, старый крым, безопасность республики крым и севастополя, керчь, безопасность, общество
В четырех районах Крыма в среду громко - что говорят власти

Утилизация взрывоопасных предметов будет проводиться 6 сентября в четырех районах Крыма

07:53 06.09.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюУтилизация взрывоопасных предметов
Утилизация взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Керчи и Старом Крыму, а также в населенных пунктах Красногвардейского и Джанкойского районов Крыма в среду утилизируют взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По данным Крючкова, в Красногвардейском районе утилизацию проведут в поселке Октябрьское с 13 до 15 часов, в Джанкойском селе Вольном - с 10 до 17.00. В Старом Крыму звуки разрывов будут слышны с 11 утра до часу дня, в Керчи будет громко в районе мыса Ак-Бурун в течение всего дня - с 10.00 до 18.00.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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