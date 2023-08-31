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Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно

Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно

В городе Старый Крым, а также в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T06:21

2023-08-31T06:21

2023-08-31T06:21

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красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, а также в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В этих районах могут быть слышны громкие звуки. Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В селе Красноармейское Красноперекопского района мероприятия по утилизации будут проводиться с 10 до 18 часов, в селах Яковенково и Золотое Ленинского района – с 10 до 18 часов, в районе села Вольное Джанкойского района – с 10 до 17 часов, в городе Старый Крым – с 11 до 13 часов, в поселке Октябрьское – с 13 до 15 часов.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит на специальных полигонах практически каждый день. Информацию об этом жителям ближайших районов сообщают заблаговременно. Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

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джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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