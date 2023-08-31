Рейтинг@Mail.ru
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/zvuki-vzryvov-v-pyati-rayonakh-kryma--chto-izvestno-1131058977.html
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
В городе Старый Крым, а также в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T06:21
2023-08-31T06:21
крым
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
старый крым
красноперекопский район
красногвардейский район
ленинский район
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111453/10/1114531011_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_1ec677661ad346674799538c54d83ff1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, а также в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В этих районах могут быть слышны громкие звуки. Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В селе Красноармейское Красноперекопского района мероприятия по утилизации будут проводиться с 10 до 18 часов, в селах Яковенково и Золотое Ленинского района – с 10 до 18 часов, в районе села Вольное Джанкойского района – с 10 до 17 часов, в городе Старый Крым – с 11 до 13 часов, в поселке Октябрьское – с 13 до 15 часов.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит на специальных полигонах практически каждый день. Информацию об этом жителям ближайших районов сообщают заблаговременно. Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
крым
старый крым
красноперекопский район
красногвардейский район
ленинский район
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111453/10/1114531011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09611137f0ac0e8aed69a91a3943b94a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, старый крым, красноперекопский район, красногвардейский район, ленинский район, джанкойский район
Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно

В четверг в пяти районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

06:21 31.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника пожарно-спасательных подразделений
Техника пожарно-спасательных подразделений - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, а также в Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах Крыма в четверг будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В четверг, 31 августа, специальные службы продолжат уничтожение взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
В этих районах могут быть слышны громкие звуки. Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В селе Красноармейское Красноперекопского района мероприятия по утилизации будут проводиться с 10 до 18 часов, в селах Яковенково и Золотое Ленинского района – с 10 до 18 часов, в районе села Вольное Джанкойского района – с 10 до 17 часов, в городе Старый Крым – с 11 до 13 часов, в поселке Октябрьское – с 13 до 15 часов.
Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит на специальных полигонах практически каждый день. Информацию об этом жителям ближайших районов сообщают заблаговременно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звуки взрывов в Крыму – названа причина
В Феодосии в пятницу будут стрелять
Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
 
КрымОлег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбществоСтарый КрымКрасноперекопский районКрасногвардейский районЛенинский районДжанкойский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
08:44Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
08:27Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны
08:02Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
07:41Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
07:22В Симферополе с осени станет больше общественного транспорта
06:32Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
06:21Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известно
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
22:59Главные новости Крыма: 30 августа
22:52Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
22:42Главные события и заявления дня: 30 августа
22:29Золото и серебро: медалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ
22:25Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма
22:01Итоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристов
22:00На востоке Крыма сбита крылатая ракета
21:39Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму
21:23Доходы бюджета Крыма растут на фоне низких ставок налогообложения
21:14Развожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк
Лента новостейМолния