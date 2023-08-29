https://crimea.ria.ru/20230829/zvuki-vzryvov-v-krymu--nazvana-prichina-1131006736.html

Звуки взрывов в Крыму – названа причина

Звуки взрывов в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Звуки взрывов в Крыму – названа причина

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители трех районов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T07:27

2023-08-29T07:27

2023-08-29T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители трех районов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селе Вольное - с 10.00 до 17.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230829/presechena-popytka-terakta-s-pomoschyu-bpla-v-tulskoy-oblasti-1131006468.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, крым, безопасность