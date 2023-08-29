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Звуки взрывов в Крыму – названа причина
Звуки взрывов в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Звуки взрывов в Крыму – названа причина
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители трех районов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T07:27
2023-08-29T07:27
2023-08-29T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители трех районов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селе Вольное - с 10.00 до 17.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230829/presechena-popytka-terakta-s-pomoschyu-bpla-v-tulskoy-oblasti-1131006468.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, крым, безопасность
Звуки взрывов в Крыму – названа причина
В Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать во вторник жители трех районов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селе Вольное - с 10.00 до 17.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.