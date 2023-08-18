https://crimea.ria.ru/20230818/zvuki-vzryvov-pod-simferopolem--vlasti-obyasnili-prichinu-1130800719.html

Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Симферопольского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T07:28

2023-08-18T07:28

2023-08-18T07:28

безопасность республики крым и севастополя

олег крючков

новости крыма

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Симферопольского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.

симферопольский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма, симферопольский район