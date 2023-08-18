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Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Симферопольского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T07:28
2023-08-18T07:28
2023-08-18T07:28
безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
новости крыма
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Симферопольского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма, симферопольский район
Звуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
В трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Симферопольского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Утилизация в селах Урожайное, Пионерское и Доброе Симферопольского района пройдет с 10.00 до 18.00, в поселке Октябрьское Красногвардейского района - с 13.00 до 15.00, в селе Чистополье Ленинского района - с 10.00 до 18.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.