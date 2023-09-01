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Власти Севастополя предупредили о тренировках флота - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
Власти Севастополя предупредили о тренировках флота - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
В Камышовой бухте Севастополя в пятницу вечером флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T19:01
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Камышовой бухте Севастополя в пятницу вечером флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор отметил, что в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Ранее в Севастополе также проходили флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьВ Севастополе громко: что происходит
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севастополь, учения, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии
Власти Севастополя предупредили о тренировках флота

Развожаев: Камышовой бухте флот будет проводить тренировку расчетов

19:01 01.09.2023 (обновлено: 19:03 01.09.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Камышовой бухте Севастополя в пятницу вечером флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Камышовой бухте ориентировочно с 19.00 до 20.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что в городе все спокойно.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
Ранее в Севастополе также проходили флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения.
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СевастопольУченияКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы России
 
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