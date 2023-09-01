https://crimea.ria.ru/20230901/vlasti-sevastopolya-predupredili-o-trenirovkakh-flota-1131105546.html

Власти Севастополя предупредили о тренировках флота

Власти Севастополя предупредили о тренировках флота - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Власти Севастополя предупредили о тренировках флота

В Камышовой бухте Севастополя в пятницу вечером флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T19:01

2023-09-01T19:01

2023-09-01T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Камышовой бухте Севастополя в пятницу вечером флот будет проводить тренировку расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор отметил, что в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Ранее в Севастополе также проходили флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьВ Севастополе громко: что происходит

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2023

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севастополь, учения, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии