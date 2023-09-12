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Будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
Будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
В Красногвардейском и Кировском районах Крыма во вторник спецслужбы продолжат уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-12T06:37
2023-09-12T06:37
2023-09-11T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском и Кировском районах Крыма во вторник спецслужбы продолжат уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Сегодня, 12 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: в пгт Октябрьское и в городе Старый Крым", - написал он в своем Telegram-канале.Так, в Октябрьском работа спецслужб запланирована с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00.Власти призвали крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Так, накануне также ликвидировали взрывоопасные предметы в поселке Октябрьское Красногвардейского района и в городе Старый Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причинуВ Севастополе будут стрелятьЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
В Красногвардейском и Кировском районах Крыма во вторник уничтожат взрывоопасные предметы