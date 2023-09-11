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В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2023
В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
В двух районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T08:24
2023-09-11T08:40
олег крючков
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Одиннадцатого сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Читайте также на РИА Новости Крым: В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину В Крыму в четверг громко - что говорят власти Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
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олег крючков, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, старый крым, красногвардейский район
В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы

Крыму в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы

08:24 11.09.2023 (обновлено: 08:40 11.09.2023)
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
Обезвреживание снарядов Великой Отечественной войны в Севастополе
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Одиннадцатого сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.
В поселке Октябрьское (Красногвардейский район) мероприятия по утилизации будут проводиться с 13.00 до 15.00. В Старом Крыму - с 11.00 до 13 часов.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
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