https://crimea.ria.ru/20230911/v-dvukh-rayonakh-kryma-v-ponedelnik-budut-slyshny-vzryvy-1131311572.html

В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы

В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.09.2023

В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы

В двух районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T08:24

2023-09-11T08:24

2023-09-11T08:40

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в понедельник будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Одиннадцатого сентября специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Читайте также на РИА Новости Крым: В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину В Крыму в четверг громко - что говорят власти Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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