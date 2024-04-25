https://crimea.ria.ru/20240425/ustanovili-mulyazhi-vzryvchatki-fsb-arestovala-dvukh-podozrevaemykh-v-tveri-1136838260.html

Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери

Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери

Двое сотрудников частных организаций по обеспечению транспортной безопасности задержаны в Твери после ложных сообщений о якобы минировании объектов... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T10:31

2024-04-25T10:31

2024-04-25T10:31

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

тверь

происшествия

терроризм

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое сотрудников частных организаций по обеспечению транспортной безопасности задержаны в Твери после ложных сообщений о якобы минировании объектов инфраструктуры. Об этом со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.По предварительным данным, в состав группы входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда регионов страны.Также уточняется, что еще одна фигурантка по делу не находится на территории Российской Федерации. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердилисьПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тверь, происшествия, терроризм, новости