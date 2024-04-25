https://crimea.ria.ru/20240425/ustanovili-mulyazhi-vzryvchatki-fsb-arestovala-dvukh-podozrevaemykh-v-tveri-1136838260.html
Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери
Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери
Двое сотрудников частных организаций по обеспечению транспортной безопасности задержаны в Твери после ложных сообщений о якобы минировании объектов... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T10:31
2024-04-25T10:31
2024-04-25T10:31
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
тверь
происшествия
терроризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое сотрудников частных организаций по обеспечению транспортной безопасности задержаны в Твери после ложных сообщений о якобы минировании объектов инфраструктуры. Об этом со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.По предварительным данным, в состав группы входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда регионов страны.Также уточняется, что еще одна фигурантка по делу не находится на территории Российской Федерации. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердилисьПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тверь, происшествия, терроризм, новости
Установили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери
По делу о ложном минировании в Твери задержаны два фигуранта, третий в розыске
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Двое сотрудников частных организаций по обеспечению транспортной безопасности задержаны в Твери после ложных сообщений о якобы минировании объектов инфраструктуры. Об этом со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери, - сказано в сообщении. – Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, в настоящее время они арестованы".
По предварительным данным, в состав группы входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда регионов страны.
"Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, сообщив по телефону о готовящемся акте терроризма", - добавили в ведомстве.
Также уточняется, что еще одна фигурантка по делу не находится на территории Российской Федерации. Ей заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск.
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