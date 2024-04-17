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Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя
Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя
Житель Севастополя приговорен к 3,5 годам ограничения свободы за серию ложных сообщений о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T15:59
2024-04-17T15:59
2024-04-17T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к 3,5 годам ограничения свободы за серию ложных сообщений о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Установлено, что 11 ноября 2022 года, 16 и 17 ноября 2023 года мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщал по телефону в различные службы и организации города ложную информацию о "минировании террористами" многоквартирного дома на ул. Актюбинской.По каждому сообщению о якобы готовящихся взрывах выезжали сотрудники полиции. При обследовании здания взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Через некоторое время правоохранители установили личность звонившего, а также выяснили, что в данном доме проживает его мама.Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений. И приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.В феврале крымчанин получил три года лишения свободы условно за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердилисьПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, приговор, ленинский районный суд севастополя, новости крыма
Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя
Севастополец получил 3,5 года за серию ложных сообщений о минировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к 3,5 годам ограничения свободы за серию ложных сообщений о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Установлено, что 11 ноября 2022 года, 16 и 17 ноября 2023 года мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщал по телефону в различные службы и организации города ложную информацию о "минировании террористами" многоквартирного дома на ул. Актюбинской.
По каждому сообщению о якобы готовящихся взрывах выезжали сотрудники полиции. При обследовании здания взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Через некоторое время правоохранители установили личность звонившего, а также выяснили, что в данном доме проживает его мама.
"Сам мужчина живет по другому адресу, но в состоянии алкогольного опьянения часто вступает с ней в конфликты. В общей сложности в указанный период он совершил четыре таких звонка в "Севастопольгаз", "102" и пожарную службу", – уточнили в ведомстве.
Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений. И приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
В феврале крымчанин получил три года лишения свободы
условно за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона.
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