https://crimea.ria.ru/20240417/chetyrezhdy-miniroval-dom-materi-sud-vynes-prigovor-zhitelyu-sevastopolya-1136639089.html

Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя

Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю Севастополя

Житель Севастополя приговорен к 3,5 годам ограничения свободы за серию ложных сообщений о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T15:59

2024-04-17T15:59

2024-04-17T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к 3,5 годам ограничения свободы за серию ложных сообщений о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Установлено, что 11 ноября 2022 года, 16 и 17 ноября 2023 года мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, сообщал по телефону в различные службы и организации города ложную информацию о "минировании террористами" многоквартирного дома на ул. Актюбинской.По каждому сообщению о якобы готовящихся взрывах выезжали сотрудники полиции. При обследовании здания взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Через некоторое время правоохранители установили личность звонившего, а также выяснили, что в данном доме проживает его мама.Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района Севастополя, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений. И приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.В феврале крымчанин получил три года лишения свободы условно за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердилисьПосле "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, приговор, ленинский районный суд севастополя, новости крыма