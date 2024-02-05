https://crimea.ria.ru/20240205/ugrozhal-obektam-infrastruktury-v-krymu-osudili-telefonnogo-shutnika-1134693054.html

Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутника

Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутника - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутника

Жителю Крыма вынесли приговор за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона. Об этом сообщили в МВД по республики. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T09:30

2024-02-05T09:30

2024-02-05T09:32

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Жителю Крыма вынесли приговор за ложное сообщение об угрозе объектам инфраструктуры региона. Об этом сообщили в МВД по республики."Суд города Симферополя приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", – сказано в сообщении.Уточняется, что в июне прошлого года на горячую линию позвонил неизвестный и сообщил о якобы существующей угрозе объектам инфраструктуры. На место выехали сотрудники следственно оперативной группы. В результате обследования опасных предметов обнаружено не было.Сотрудники Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность и задержали звонившего. Им оказался 58-летний житель Красногвардейского района."Мужчина признался, что звонок осуществил умышленно из хулиганских побуждений", – сообщили в ведомстве.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма на объектах социальной инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в КрымуВ Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видеоСевастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, мвд по республике крым, новости крыма, закон и право, общество, симферополь