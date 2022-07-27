Рейтинг@Mail.ru
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220727/ukrainets-poluchil-55-let-kolonii-za-lozhnoe-minirovanie-zdaniya-v-krymu-1123973935.html
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T15:09
2022-07-27T15:09
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_358b51841cae1dc1f0655445b65e0639.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По словам мужчины, он отправил анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма.Свою вину он признал. Решением Киевского районного суда Симферополя гражданин Украины приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
https://crimea.ria.ru/20220311/v-rf-i-belorussii-zaderzhali-podrostkov-slavshikh-pisma-o-minirovanii-1122642030.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619310_207:0:1920:1285_1920x0_80_0_0_44746f8243e9629545e141c9b2cde813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, происшествия
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму

Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания Роспотребнадзора в Крыму

15:09 27.07.2022
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"12 октября 2021 года на электронный адрес межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю поступило сообщение о минировании этого учреждения. В ходе осмотра здания и прилегающей территории взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По словам мужчины, он отправил анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма.
В РФ и Белоруссии задержали восемь распространителей ложных сообщений с угрозами взрыва
11 марта, 14:46
В РФ и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
Свою вину он признал. Решением Киевского районного суда Симферополя гражданин Украины приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и правоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин
15:12Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
15:09Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
14:52Почему в России растет заболеваемость COVID-19
14:40НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
14:28Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ
14:17Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение
14:03Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
13:59Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
13:49НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров
13:35Жительница Керчи в суде ответит за дискредитацию российских военных
13:20Запад бережет ментальное здоровье: в МИД ответили непопулярному Боррелю
13:04ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет
12:45Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском
12:41В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
12:29Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
12:09В горах Крыма семья петербуржцев отравилась неизвестными грибами
11:52Мэр Феодосии подал в отставку
11:23Впервые с апреля в России за сутки заболели COVID более 9 тысяч человек
11:12Избил женщину, ограбил дом: в Крыму попался рецидивист с 30-летним стажем
Лента новостейМолния