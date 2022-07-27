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Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T15:09
2022-07-27T15:09
2022-07-27T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По словам мужчины, он отправил анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма.Свою вину он признал. Решением Киевского районного суда Симферополя гражданин Украины приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, происшествия
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания Роспотребнадзора в Крыму