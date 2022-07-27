https://crimea.ria.ru/20220727/ukrainets-poluchil-55-let-kolonii-za-lozhnoe-minirovanie-zdaniya-v-krymu-1123973935.html

Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму

Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму

Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T15:09

2022-07-27T15:09

2022-07-27T15:09

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 45-летнего гражданина Украины к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания регионального управления Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По словам мужчины, он отправил анонимное сообщение для дестабилизации работы органов власти Крыма.Свою вину он признал. Решением Киевского районного суда Симферополя гражданин Украины приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

https://crimea.ria.ru/20220311/v-rf-i-belorussii-zaderzhali-podrostkov-slavshikh-pisma-o-minirovanii-1122642030.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, происшествия