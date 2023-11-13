https://crimea.ria.ru/20231113/sevastopoltsa-budut-sudit-za-lozhnoe-soobschenie-o-minirovanii--1132751113.html

Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

В Севастополе будут судить местного жителя за ложное сообщение о минировании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T09:58

2023-11-13T09:58

2023-11-13T09:58

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя за ложное сообщение о минировании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантом уголовного дела стал 40-летний мужчина. О том, что многоэтажный дом заминирован, он сообщил, будучи пьян и зол на мать, в квартире которой почувствовал запах газа, когда приезжал погостить.По указанному адресу выехали правоохранители, в том числе кинологи, а также сотрудники газовой службы. Однако поиск предметов, которые могли бы представлять опасность, ничего не дал. Стало ясно, что информация об угрозе была ложной.Правоохранители разыскали и задержали хулигана. Ему грозит до трех лет ограничения свободы, которые могут заменить принудительными работами на 2-3 года или штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.Дознание завершено, материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые фейки о минировании госучреждений в Крыму: идет проверка В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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