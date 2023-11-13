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Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании
Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании
В Севастополе будут судить местного жителя за ложное сообщение о минировании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T09:58
2023-11-13T09:58
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя за ложное сообщение о минировании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантом уголовного дела стал 40-летний мужчина. О том, что многоэтажный дом заминирован, он сообщил, будучи пьян и зол на мать, в квартире которой почувствовал запах газа, когда приезжал погостить.По указанному адресу выехали правоохранители, в том числе кинологи, а также сотрудники газовой службы. Однако поиск предметов, которые могли бы представлять опасность, ничего не дал. Стало ясно, что информация об угрозе была ложной.Правоохранители разыскали и задержали хулигана. Ему грозит до трех лет ограничения свободы, которые могут заменить принудительными работами на 2-3 года или штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.Дознание завершено, материалы дела уже в суде.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые фейки о минировании госучреждений в Крыму: идет проверка В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Севастопольца будут судить за ложное сообщение о минировании

Жителя Севастополя будут судить за ложное сообщение о минировании жилого дома

09:58 13.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя за ложное сообщение о минировании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний мужчина. О том, что многоэтажный дом заминирован, он сообщил, будучи пьян и зол на мать, в квартире которой почувствовал запах газа, когда приезжал погостить.
"После ссоры мужчина уехал к себе домой, где… вспомнил недавний конфликт с матерью и решил насолить ей. Для этого он позвонил в газовую службу и сделал ложное сообщение о том, что многоквартирный дом, в котором проживает его мать, заминирован", – рассказали в полиции.
По указанному адресу выехали правоохранители, в том числе кинологи, а также сотрудники газовой службы. Однако поиск предметов, которые могли бы представлять опасность, ничего не дал. Стало ясно, что информация об угрозе была ложной.
Правоохранители разыскали и задержали хулигана. Ему грозит до трех лет ограничения свободы, которые могут заменить принудительными работами на 2-3 года или штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.
Дознание завершено, материалы дела уже в суде.
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