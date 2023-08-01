https://crimea.ria.ru/20230801/v-sevastopole-pyanaya-ssora-mezhdu-sozhitelyami-zakonchilas-ponozhovschinoy-1130473751.html

В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной

В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной

Жительница Севастополя подозревается в умышленном причинении вреда своему сожителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T16:33

2023-08-01T16:33

2023-08-01T16:33

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя подозревается в умышленном причинении вреда своему сожителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского управления полиции.Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от сотрудника больницы, куда с проникающим ножевым ранением почки был доставлен 39-летний мужчина. Полицейские выяснили, что между ним и его 49-летней сожительницей во время распития алкоголя возник конфликт. После словесной перепалки женщина схватилась за нож.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска, они задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за авариюПьяный крымчанин зарезал супругу в Ялте – приговор судаОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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