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В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
Жительница Севастополя подозревается в умышленном причинении вреда своему сожителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T16:33
2023-08-01T16:33
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя подозревается в умышленном причинении вреда своему сожителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского управления полиции.Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от сотрудника больницы, куда с проникающим ножевым ранением почки был доставлен 39-летний мужчина. Полицейские выяснили, что между ним и его 49-летней сожительницей во время распития алкоголя возник конфликт. После словесной перепалки женщина схватилась за нож.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска, они задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за авариюПьяный крымчанин зарезал супругу в Ялте – приговор судаОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников
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РИА Новости Крым
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происшествия, фк "севастополь", умвд россии по севастополю, новости крыма, крым, закон и право
В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной

МВД: жительница Севастополя ударила сожителя ножом и пыталась скрыть орудие в туалете

16:33 01.08.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя подозревается в умышленном причинении вреда своему сожителю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского управления полиции.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от сотрудника больницы, куда с проникающим ножевым ранением почки был доставлен 39-летний мужчина. Полицейские выяснили, что между ним и его 49-летней сожительницей во время распития алкоголя возник конфликт. После словесной перепалки женщина схватилась за нож.
"После этого женщина сразу же рассказала о случившемся своей матери, а нож попыталась спрятать в выгребной яме уличного туалета. Родственница подозреваемой незамедлительно вызвала скорую помощь", - говорится в Telegram-канале полиции Севастополя.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска, они задержали подозреваемую и изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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