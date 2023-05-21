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За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.05.2023
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ
Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T13:46
2023-05-21T13:46
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
диверсанты
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.Кроме того, две группы диверсантов подавлены в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заключили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потериАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронтеТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230508/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozheny-ukrainskie-drg-i-inostrannye-naemniki-1128607266.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , диверсанты, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, новости
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ

Армия России за стуки ликвидировала 10 попыток прорыва линии фронта украинскими ДРГ

13:46 21.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой расчет бронепоезда "Байкал" железнодорожных войск Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации
Боевой расчет бронепоезда Байкал железнодорожных войск Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.
Кроме того, две группы диверсантов подавлены в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
Выстрел - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
8 мая, 12:31
На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
"В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заключили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДиверсантыДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеЛуганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьНовости
 
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