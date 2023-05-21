https://crimea.ria.ru/20230521/za-sutki-rossiyskie-voennye-likvidirovali-10-ukrainskikh-drg-1128859785.html

За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ

За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.05.2023

За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ

Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T13:46

2023-05-21T13:46

2023-05-21T13:46

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.Кроме того, две группы диверсантов подавлены в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заключили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потериАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронтеТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230508/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozheny-ukrainskie-drg-i-inostrannye-naemniki-1128607266.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

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