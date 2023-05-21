https://crimea.ria.ru/20230521/za-sutki-rossiyskie-voennye-likvidirovali-10-ukrainskikh-drg-1128859785.html
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ - РИА Новости Крым, 21.05.2023
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ
Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T13:46
2023-05-21T13:46
2023-05-21T13:46
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
диверсанты
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.Кроме того, две группы диверсантов подавлены в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заключили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потериАктивизация ВСУ, но не наступление: Пушилин обрисовал ситуацию на фронтеТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230508/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozheny-ukrainskie-drg-i-inostrannye-naemniki-1128607266.html
донецкая народная республика (днр)
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , диверсанты, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, новости
За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГ
Армия России за стуки ликвидировала 10 попыток прорыва линии фронта украинскими ДРГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за стуки ликвидировали 10 украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.
Кроме того, две группы диверсантов подавлены в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
"В районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - заключили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 428 самолетов, 234 вертолета, 4 245 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 251 танк и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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