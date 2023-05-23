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В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции
В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 23.05.2023
В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции
В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, сообщил во вторник вечером глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:58
2023-05-23T17:58
контртеррористическая операция (кто)
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, сообщил во вторник вечером глава региона Вячеслав Гладков.Правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения,в регионе был объявлен в регионе 22 мая в целях безопасности из-за прорыва на территорию области украинских диверсантов. В результате прорыва ДРГ противника пострадали несколько мирных жителей. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены. 23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую областьЗа сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГНа Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
https://crimea.ria.ru/20230523/politolog-nazval-glavnuyu-tsel-atak-ukrainskikh-drg-na-rossiyu-1128910682.html
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контртеррористическая операция (кто), белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, общество, закон и право
В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Гладков: режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен

17:58 23.05.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения
Боеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции, сообщил во вторник вечером глава региона Вячеслав Гладков.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения,в регионе был объявлен в регионе 22 мая в целях безопасности из-за прорыва на территорию области украинских диверсантов.
В результате прорыва ДРГ противника пострадали несколько мирных жителей. Местные власти сообщили, что большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области были временно отселены.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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Контртеррористическая операция (КТО)Белгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьОбществоЗакон и право
 
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