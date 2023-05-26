https://crimea.ria.ru/20230526/sotni-snaryadov-i-drony-obrushili-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-za-sutki-1128978691.html

Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки

Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки

Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:08

2023-05-26T13:20

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть разрушения пограничного пункта, административных зданий и жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский, Волоконовский, Гайвороновский районыКроме того, боевики восемь раз ударили по хутору Старому, еще четыре минометных снаряда упали близ Тишанки Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет. Под массированный обстрел также попал Грайворонский округ: 132 удара из минометов и артиллерии нанесли по селу Козинка - есть попадания по пограничному пункту, разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону выпустили три снаряда, повредив пять жилых домов и автомобиль. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате один частный дом полностью разрушен, повреждена инфраструктура. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет - сбиты один дрон и две ракеты.Краснояружский район и Шебекинский округ"Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - продолжил глава области.Шебекинский городской округ обстрелян 35 раз из дронов, артиллерии и минометов. Под ударом были села Сурково, Новая Таволжанка, Муром. Есть повреждения жилых строений. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.В пятницу Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ. Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение

https://crimea.ria.ru/20230526/prilety-po-domam-lep-i-gazoprovodu-novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-1128971276.html

https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-obstrelyali-pogranperekhod-v-belgorodskoy-oblasti-1128947580.html

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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