https://crimea.ria.ru/20230526/sotni-snaryadov-i-drony-obrushili-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-za-sutki-1128978691.html
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть разрушения пограничного пункта, административных зданий и жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский, Волоконовский, Гайвороновский районыКроме того, боевики восемь раз ударили по хутору Старому, еще четыре минометных снаряда упали близ Тишанки Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет. Под массированный обстрел также попал Грайворонский округ: 132 удара из минометов и артиллерии нанесли по селу Козинка - есть попадания по пограничному пункту, разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону выпустили три снаряда, повредив пять жилых домов и автомобиль. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате один частный дом полностью разрушен, повреждена инфраструктура. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет - сбиты один дрон и две ракеты.Краснояружский район и Шебекинский округ"Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - продолжил глава области.Шебекинский городской округ обстрелян 35 раз из дронов, артиллерии и минометов. Под ударом были села Сурково, Новая Таволжанка, Муром. Есть повреждения жилых строений. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.В пятницу Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ. Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, общество
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Гладков рассказал о последствиях массированных обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки
13:08 26.05.2023 (обновлено: 13:20 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть разрушения пограничного пункта, административных зданий и жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгородский, Волоконовский, Гайвороновский районы
"Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. В селе Головино один квадрокоптер сбили, пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка в очередной раз работала артиллерия, всего было выпущено 12 снарядов", - перечислил губернатор.
Кроме того, боевики восемь раз ударили по хутору Старому, еще четыре минометных снаряда упали близ Тишанки Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет.
Под массированный обстрел также попал Грайворонский округ: 132 удара из минометов и артиллерии нанесли по селу Козинка - есть попадания по пограничному пункту, разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону выпустили три снаряда, повредив пять жилых домов и автомобиль. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате один частный дом полностью разрушен, повреждена инфраструктура. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет - сбиты один дрон и две ракеты.
Краснояружский район и Шебекинский округ
"Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - продолжил глава области.
Шебекинский городской округ обстрелян 35 раз из дронов, артиллерии и минометов. Под ударом были села Сурково, Новая Таволжанка, Муром. Есть повреждения жилых строений. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.
В пятницу Грайворонский городской округ
Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ.
Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах
и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.
Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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