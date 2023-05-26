Рейтинг@Mail.ru
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230526/sotni-snaryadov-i-drony-obrushili-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-za-sutki-1128978691.html
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T13:08
2023-05-26T13:20
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623144_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_985fc0eb905920d460b4cbda2e6690c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть разрушения пограничного пункта, административных зданий и жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородский, Волоконовский, Гайвороновский районыКроме того, боевики восемь раз ударили по хутору Старому, еще четыре минометных снаряда упали близ Тишанки Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет. Под массированный обстрел также попал Грайворонский округ: 132 удара из минометов и артиллерии нанесли по селу Козинка - есть попадания по пограничному пункту, разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону выпустили три снаряда, повредив пять жилых домов и автомобиль. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате один частный дом полностью разрушен, повреждена инфраструктура. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет - сбиты один дрон и две ракеты.Краснояружский район и Шебекинский округ"Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - продолжил глава области.Шебекинский городской округ обстрелян 35 раз из дронов, артиллерии и минометов. Под ударом были села Сурково, Новая Таволжанка, Муром. Есть повреждения жилых строений. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.В пятницу Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ. Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение
https://crimea.ria.ru/20230526/prilety-po-domam-lep-i-gazoprovodu-novaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast-1128971276.html
https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-obstrelyali-pogranperekhod-v-belgorodskoy-oblasti-1128947580.html
шебекино (город в белгородской области)
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128623144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4573483a8a23b52224ac40c25f722674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, общество
Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков рассказал о последствиях массированных обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки

13:08 26.05.2023 (обновлено: 13:20 26.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Три района и один городской округ Белгородской области в минувшие сутки подверглись массированному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате есть разрушения пограничного пункта, административных зданий и жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский, Волоконовский, Гайвороновский районы

"Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки были совершены с помощью беспилотников. В поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. В селе Головино один квадрокоптер сбили, пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка в очередной раз работала артиллерия, всего было выпущено 12 снарядов", - перечислил губернатор.
Кроме того, боевики восемь раз ударили по хутору Старому, еще четыре минометных снаряда упали близ Тишанки Волоконовского района. Пострадавших и разрушений нет.
Под массированный обстрел также попал Грайворонский округ: 132 удара из минометов и артиллерии нанесли по селу Козинка - есть попадания по пограничному пункту, разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону выпустили три снаряда, повредив пять жилых домов и автомобиль. В селе Глотово зафиксирован прилет шести снарядов, в результате один частный дом полностью разрушен, повреждена инфраструктура. Также округ атаковали с помощью беспилотников и ракет - сбиты один дрон и две ракеты.
После обстрела ВСУ в Белгородской области
09:24
Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область

Краснояружский район и Шебекинский округ

"Краснояружский район был атакован и беспилотниками, и артиллерией. Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красная Яруга в результате падения фрагмента боеприпаса имеется повреждение кровли одного частного домовладения. Пострадавших нет. Также по окраине села Прилесье работала артиллерия, зафиксирован прилет четырех снарядов, пострадавших и разрушений нет", - продолжил глава области.
Шебекинский городской округ обстрелян 35 раз из дронов, артиллерии и минометов. Под ударом были села Сурково, Новая Таволжанка, Муром. Есть повреждения жилых строений. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот. Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 21:22
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области
В пятницу Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ.
Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.
Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения
Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение
 
Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Причина взрывов в Краснодаре - падение беспилотников
13:19Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство матери
13:08Сотни снарядов и дроны обрушили ВСУ на Белгородскую область за сутки
12:29Стрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"
12:15РНКБ составил портрет бизнесмена ко Дню предпринимательства
12:03В Геленджике предотвращен теракт
11:25США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны
11:16Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буря
11:07В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
10:59В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектом
10:48Евпатория осталась без воды
10:37Керченская переправа 26 мая: что с погодой и как работают паромы
10:23Больше сотни прилетов: ВСУ обстреливают левый берег Херсонщины
10:05По Сакам поедет техника МЧС и правоохранителей – могут перекрыть дороги
09:51Mercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
09:41"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины
09:24Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область
08:43Ботулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
08:22В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4
08:11В Крыму один из самых низких показателей младенческой смертности в России
Лента новостейМолния