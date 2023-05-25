https://crimea.ria.ru/20230525/za-sutki-vsu-obstrelyali-8-rayonov-belgorodskoy-oblasti-1128955538.html

За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области

За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2023

За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области

За прошедшие сутки обстрелы и атаки беспилотников были зафиксированы в восьми районах и городских округах Белгородской области. О результатах обстрелов сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T13:41

2023-05-25T13:41

2023-05-25T13:56

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0514b1efea447b498655ea285f0393b3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки обстрелы и атаки беспилотников были зафиксированы в восьми районах и городских округах Белгородской области. О результатах обстрелов сообщил в телеграме губернатор Вячеслав Гладков. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который был обстрелян 87 раз.16 раз был обстрелян Белгородский район, 15 артилеррийских снарядов было выпущено по хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка. На подлете к селу Соломино сбит беспилотник. Пострадавших в результате всех этих действий нет.Попал под минометный обстрел хутор Старый в Волоконовском районе, всего было выпущено 9 снарядов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор. В Борисовском районе в окрестностях хутора Лозовая рудка с беспилотника было сброшено взрывное устройство, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Сработала система ПВО в Валуйском городском округе, разрушений и пострадавших нет.По данным Гладкова, три беспилотника были сбиты в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка Шебекинского округа. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей. Разрушений нет. Под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому же городу работала артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.В хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. На данной момент территория оцеплена, инженерная группа Министерства обороны проводит работы по его ликвидации.Ночью с 23 на 24 мая противник атаковал Белгородскую область беспилотниками, есть разрушения в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах. Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие масштабные разрушения нанесены Грайворонскому округу в результате прорыва украинской ДРГ. А позднее стало известно, что ВСУ обстреляли пограничный переход в селе Козинка, в результате чего получила ранение пенсионерка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12

https://crimea.ria.ru/20230525/v-kieve-i-kharkove-progremeli-moschnye-vzryvy-1128949931.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости