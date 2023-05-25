https://crimea.ria.ru/20230525/za-sutki-vsu-obstrelyali-8-rayonov-belgorodskoy-oblasti-1128955538.html
За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области
За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.05.2023
За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области
За прошедшие сутки обстрелы и атаки беспилотников были зафиксированы в восьми районах и городских округах Белгородской области. О результатах обстрелов сообщил... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T13:41
2023-05-25T13:41
2023-05-25T13:56
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки обстрелы и атаки беспилотников были зафиксированы в восьми районах и городских округах Белгородской области. О результатах обстрелов сообщил в телеграме губернатор Вячеслав Гладков. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который был обстрелян 87 раз.16 раз был обстрелян Белгородский район, 15 артилеррийских снарядов было выпущено по хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка. На подлете к селу Соломино сбит беспилотник. Пострадавших в результате всех этих действий нет.Попал под минометный обстрел хутор Старый в Волоконовском районе, всего было выпущено 9 снарядов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор. В Борисовском районе в окрестностях хутора Лозовая рудка с беспилотника было сброшено взрывное устройство, пострадавших и разрушений не зафиксировано.Сработала система ПВО в Валуйском городском округе, разрушений и пострадавших нет.По данным Гладкова, три беспилотника были сбиты в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка Шебекинского округа. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей. Разрушений нет. Под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому же городу работала артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.В хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. На данной момент территория оцеплена, инженерная группа Министерства обороны проводит работы по его ликвидации.Ночью с 23 на 24 мая противник атаковал Белгородскую область беспилотниками, есть разрушения в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах. Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие масштабные разрушения нанесены Грайворонскому округу в результате прорыва украинской ДРГ. А позднее стало известно, что ВСУ обстреляли пограничный переход в селе Козинка, в результате чего получила ранение пенсионерка.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
https://crimea.ria.ru/20230525/v-kieve-i-kharkove-progremeli-moschnye-vzryvy-1128949931.html
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости
За сутки ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области
ВСУ обстреляли 8 районов Белгородской области: 87 обстрелов – в Грайворонском округе
13:41 25.05.2023 (обновлено: 13:56 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки обстрелы и атаки беспилотников были зафиксированы в восьми районах и городских округах Белгородской области. О результатах обстрелов сообщил в телеграме губернатор Вячеслав Гладков. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который был обстрелян 87 раз.
"Есть одна пострадавшая мирная жительница - бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Больше всего снарядов – 84 – было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, в результате чего на территории произошло возгорание. Три минометных снаряда было выпущено по селу Дроновка - пострадавших нет, есть разрушение одного частного домовладения", - говорится в сообщении.
16 раз был обстрелян Белгородский район, 15 артилеррийских снарядов было выпущено по хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка. На подлете к селу Соломино сбит беспилотник. Пострадавших в результате всех этих действий нет.
Попал под минометный обстрел хутор Старый в Волоконовском районе, всего было выпущено 9 снарядов. Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор. В Борисовском районе в окрестностях хутора Лозовая рудка с беспилотника было сброшено взрывное устройство, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Сработала система ПВО в Валуйском городском округе, разрушений и пострадавших нет.
По данным Гладкова, три беспилотника были сбиты в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка Шебекинского округа. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей. Разрушений нет. Под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому же городу работала артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.
В хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. На данной момент территория оцеплена, инженерная группа Министерства обороны проводит работы по его ликвидации.
Ночью с 23 на 24 мая противник атаковал
Белгородскую область беспилотниками, есть разрушения в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах.
Сайт РИА Новости Крым сообщал
, какие масштабные разрушения нанесены Грайворонскому округу в результате прорыва украинской ДРГ. А позднее стало известно, что ВСУ обстреляли
пограничный переход в селе Козинка, в результате чего получила ранение пенсионерка.
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