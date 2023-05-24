https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-obstrelyali-pogranperekhod-v-belgorodskoy-oblasti-1128947580.html
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.05.2023
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области
ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Белгородской области, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T21:22
2023-05-24T21:22
2023-05-24T21:22
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Белгородской области, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сейчас пенсионерку доставили в центральную районную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.В ночь на среду беспилотники ВСУ ночью атаковали Белгородскую область, пострадавших нет, но есть повреждения домов, машин и инфраструктуры. 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, позже количество раненых выросло до 12. Один человек погиб. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливал специальные меры и временные ограничения.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Режим КТО снят.В результате действий диверсантов повреждены более 500 различных строений. Обстрел округа велся несколько часов, и под удар попали гражданские объекты, которые никакой военной угрозы не несли. Самые серьезные повреждения зафиксированы в Козинке.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиковЧисло пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области
ВСУ обстреляли погранпереход в Белгородской области, пострадала пенсионерка