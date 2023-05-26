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Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область
Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область
Грайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T09:24
2023-05-26T09:24
2023-05-26T09:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Грайворонский городской округ Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.Кроме того, в Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании Дома культуры. Повреждены также заборы и постройки. Подомовой обход территории продолжается, уточнил губернатор.Накануне Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках беспилотников в восьми районах и городских округах Белгородской области. Больше всего досталось Грайворонскому городскому округу, который за сутки был обстрелян 87 раз.Территории граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
https://crimea.ria.ru/20230525/za-sutki-vsu-obstrelyali-8-rayonov-belgorodskoy-oblasti-1128955538.html
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Прилеты по домам, ЛЭП и газопроводу: новая атака на Белгородскую область
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области – повреждены ЛЭП и газопровод
09:24 26.05.2023 (обновлено: 09:25 26.05.2023)