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Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление
Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление
Киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов, все дроны противника поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T09:33
2023-05-30T10:27
беспилотник (дрон)
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
министерство обороны рф
россия
безопасность
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов, все дроны противника поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, уточнили в ведомстве.Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстреломБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеТуман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было
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Новости
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беспилотник (дрон), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, министерство обороны рф, россия, безопасность, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление

Минобороны: в атаке на Москву было задействовано 8 беспилотников, все дроны поражены

09:33 30.05.2023 (обновлено: 10:27 30.05.2023)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов, все дроны противника поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в заявлении.
Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, уточнили в ведомстве.
Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.
В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.
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Беспилотник (дрон)Атака дронов на Москву 30 мая 2023 годаМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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