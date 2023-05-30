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Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление

Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление

Киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов, все дроны противника поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T09:33

2023-05-30T09:33

2023-05-30T10:27

беспилотник (дрон)

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

министерство обороны рф

россия

безопасность

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим задействовал в атаке на Москву восемь беспилотных летательных аппаратов, все дроны противника поражены. Об этом заявили в Минобороны РФ. Три дрона подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, уточнили в ведомстве.Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, добавил он.В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны и снаряды: Белгородская область вновь под обстреломБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеТуман и атака дронов на корабль "Иван Хурс" – как это было

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, министерство обороны рф, россия, безопасность, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)