https://crimea.ria.ru/20230530/ataka-bespilotnikov-na-moskvu-chto-izvestno-1129066426.html
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
Рано утром несколько дронов были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения,... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T07:14
2023-05-30T07:14
2023-05-30T09:15
беспилотник (дрон)
москва
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атака дронов на москву 30 мая 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Рано утром несколько дронов были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства. Жителей трех подъездов дома на Профсоюзной улице эвакуируют.Кроме того, хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (дрон), москва, происшествия, безопасность, новости, атака дронов на москву 30 мая 2023 года
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, несколько дронов сбиты в Подмосковье
07:14 30.05.2023 (обновлено: 09:15 30.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Рано утром несколько дронов были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - заявил Собянин.
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства.
Жителей трех подъездов дома на Профсоюзной улице эвакуируют.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Кроме того, хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.