https://crimea.ria.ru/20230530/ataka-bespilotnikov-na-moskvu-chto-izvestno-1129066426.html

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно

Рано утром несколько дронов были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения,... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T07:14

2023-05-30T07:14

2023-05-30T09:15

беспилотник (дрон)

москва

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безопасность

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атака дронов на москву 30 мая 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Рано утром несколько дронов были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства. Жителей трех подъездов дома на Профсоюзной улице эвакуируют.Кроме того, хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил, что утром 30 мая на подлете к Москве силами ПВО уничтожено несколько беспилотников.

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), москва, происшествия, безопасность, новости, атака дронов на москву 30 мая 2023 года