https://crimea.ria.ru/20230530/putin-nazval-tsel-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-na-moskvu-1129085695.html

Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву

Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву

Цель предпринятой киевским режимом атаки беспилотников на Москву – спровоцировать ответную реакцию России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T17:00

2023-05-30T17:00

2023-05-30T17:00

владимир путин (политик)

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

беспилотник (дрон)

происшествия

украина

россия

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Цель предпринятой киевским режимом атаки беспилотников на Москву – спровоцировать ответную реакцию России, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам Путина, граждане Украины, хотя против них и развязан тотальный террор, "должны понимать, к чему их подталкивает руководство этой страны". "Просто надо понимать, что есть и другие угрозы, связанные с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью. Мы об этом говорили неоднократно", – добавил российский лидер. Он также отметил, что не Россия, а киевский режим развязал войну в Донбассе в 2014 году. При этом Вооруженные силы РФ "не используют те средства, которые используют украинские воротилы", и лишнее подтверждение тому – это атака на мирные объекты в Москве."Повторю, система ПВО сработала штатно, есть над чем работать, и мы знаем, что делать", - заключил Путин.Путин также назвал предпринятую киевским режимом атаку беспилотниками на Москву явным признаком террористической деятельности.Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

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владимир путин (политик), атака дронов на москву 30 мая 2023 года, беспилотник (дрон), происшествия, украина, россия, новости, сво