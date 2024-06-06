https://crimea.ria.ru/20240606/14-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-ukraina-poteryala-pochti-15-tysyachi-boevikov-1137907023.html

14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиков

14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 06.06.2024

14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиков

Вооруженные силы России успешно отразили 14 контратак противника за сутки в зоне спецоперации. ВСУ потеряли порядка 1490 боевиков, а также военную технику, в... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T14:30

2024-06-06T14:30

2024-06-06T15:17

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили 14 контратак противника за сутки в зоне спецоперации. ВСУ потеряли порядка 1490 боевиков, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Отразили шесть контратак. Потери противника составили до 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Также российскими военными была уничтожена вражеская техника, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.Две контратаки отразили подразделения группировки войск "Запад" и заняли более выгодные рубежи. В результате противник потерял до 155 военнослужащих, а среди уничтоженной российскими войсками техники: 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 и 105-мм орудие М119 производства США.Улучшили положение по переднему краю подразделения "Южной" группировки войск. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих и военную технику, в том числе бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М198 производства США."Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и два полевых склада боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны.Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", бойцы которой улучшили тактическое положение. Ликвидированы до 345 украинских военнослужащих и военная техника, среди которой 155-мм гаубица М777 производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Потери противника составили до 150 военнослужащих. Еще до 60 боевиков Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARSРазбиты склад безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине