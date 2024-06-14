Рейтинг@Mail.ru
На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/na-dnepre-unichtozhen-komandnyy-punkt-vsu-1138102071.html
На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2024
На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
Больше десяти украинских боевиков, а также вражеская бронетехника, уничтожены на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T08:53
2024-06-14T08:53
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
херсонская область
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25c07483a3af3753fcedcbd8f84cca02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Больше десяти украинских боевиков, а также вражеская бронетехника, уничтожены на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.В ходе воздушной разведки в Береславском районе российские военные обнаружили передвижение вражеской бронетехники: личный состав ВСУ направлялся для ротации на командных и наблюдательных пунктах, оборудованных в заброшенных домах.ВС РФ атаковали противника при помощи ударных FPV-дронов.Накануне сообщалось, что российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Армия России заняла более выгодные позиции по ряду направлений фронта, потери ВСУ за сутки составили почти 2000 боевиков, сожжены семь складов боеприпасов, десятки единиц техники и вооружения. Кроме того, по информации Минобороны, за минувшие сутки больше 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили ВС РФ с помощью средств ПВО в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пускиВ Киеве анонсировали появление немецких заводов RheinmetallГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
херсонская область
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627611_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_34efe1ac829cc64d265bbde152df1ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, днепр
На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ

Российские десантники разбили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

08:53 14.06.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Больше десяти украинских боевиков, а также вражеская бронетехника, уничтожены на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки в Береславском районе российские военные обнаружили передвижение вражеской бронетехники: личный состав ВСУ направлялся для ротации на командных и наблюдательных пунктах, оборудованных в заброшенных домах.
ВС РФ атаковали противника при помощи ударных FPV-дронов.
"В результате работы операторов БПЛА "крылатой пехоты" уничтожена бронемашина и выведено из строя более десяти военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Накануне сообщалось, что российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Армия России заняла более выгодные позиции по ряду направлений фронта, потери ВСУ за сутки составили почти 2000 боевиков, сожжены семь складов боеприпасов, десятки единиц техники и вооружения. Кроме того, по информации Минобороны, за минувшие сутки больше 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили ВС РФ с помощью средств ПВО в зоне спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски
В Киеве анонсировали появление немецких заводов Rheinmetall
Групповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОХерсонская областьДнепр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
11:22Очередь на Крымском мосту продолжает расти
11:15Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
10:45В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
10:38Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
10:26Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
10:11Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
09:54НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - Орбан
09:34Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка
09:06Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
08:53На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
08:39Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
08:25Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
07:56В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
07:2570 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
07:03В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
06:37Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
06:14Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
Лента новостейМолния