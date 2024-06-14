https://crimea.ria.ru/20240614/na-dnepre-unichtozhen-komandnyy-punkt-vsu-1138102071.html

На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ

На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2024

На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ

Больше десяти украинских боевиков, а также вражеская бронетехника, уничтожены на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T08:53

2024-06-14T08:53

2024-06-14T08:53

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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херсонская область

днепр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Больше десяти украинских боевиков, а также вражеская бронетехника, уничтожены на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.В ходе воздушной разведки в Береславском районе российские военные обнаружили передвижение вражеской бронетехники: личный состав ВСУ направлялся для ротации на командных и наблюдательных пунктах, оборудованных в заброшенных домах.ВС РФ атаковали противника при помощи ударных FPV-дронов.Накануне сообщалось, что российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Армия России заняла более выгодные позиции по ряду направлений фронта, потери ВСУ за сутки составили почти 2000 боевиков, сожжены семь складов боеприпасов, десятки единиц техники и вооружения. Кроме того, по информации Минобороны, за минувшие сутки больше 30 беспилотников, а также реактивные снаряды Vampire и HIMARS уничтожили ВС РФ с помощью средств ПВО в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пускиВ Киеве анонсировали появление немецких заводов RheinmetallГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, днепр