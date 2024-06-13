https://crimea.ria.ru/20240613/goryat-sklady-i-tekhnika-vs-rf-unichtozhili-pochti-dve-tysyachi-boevikov-vsu-1138083962.html

Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ

Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ

Армия России заняла более выгодные позиции по ряду направлений фронта, потери ВСУ за сутки составили почти 2000 боевиков, сожжены семь складов боеприпасов,... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T14:47

2024-06-13T14:47

2024-06-13T14:47

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136330028_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_f268ebfb8b57a055f9c05a6d8aaab2dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные позиции по ряду направлений фронта, потери ВСУ за сутки составили почти 2000 боевиков, сожжены семь складов боеприпасов, десятки единиц техники и вооружения. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На северном направлении российские войска заняли более выгодные позиции. Нанесли противнику поражение возле населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 305 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, а также боевая машина БМ-21 "Град", – говорится в сводке.На западном направлении также улучшено положение по переднему краю, врагу нанесено поражение возле Красного Лимана, Торского и Кировска Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два пикапа, 155-мм САУ "Krab" польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", станцию РЭБ "Нота", – говорится в сводке.Кроме того, сожжены два полевых склада с боеприпасами украинских боевиков.На южном фронте наши группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Острого, Белой Горы и Стенки ДНР. Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу "FH-70" производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ", – сообщили в Минобороны.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Евгеновка, Розовка, Новгородское и Карловка ДНР.Также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й и 113-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 345 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", – перечислили в оборонном ведомстве.Более выгодные рубежи заняты и на восточной линии фронта, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны возле Нескучного и Октября Донецкой Народной Республики.На этом направлении уничтожено до 155 боевиков ВСУ, сожжены две БМП, три автомобиля и 155-мм гаубица М198 из США.Военнослужащие группировки "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии возле Мирного и Новопокровки Запорожской области.На этом направлении ВСУ потеряли до 100 человек, а также три автомобиля, 155-мм польскую САУ "Krab", 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станцию РЭБ "Буковель-AD".Ранее сообщалось, что реактивные снаряды и беспилотники уничтожают российские военные с помощью средств ПВО в зоне спецоперации: российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARSНакануне российские военные ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пускиНАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" – СтолтенбергГрупповой удар нанесен по стоянкам самолетов и аэродромам ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика