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Армия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Армия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУ
Армия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Армия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУ
Российские военные за сутки боев ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T14:34
2024-06-12T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны России.На северном направлении продолжается продвижение российских бойцов в глубину обороны противника. Отражены шесть контратак, уничтожены 190 военнослужащих, четыре автомобиля, польская САУ Krab, орудие Д-20, боевая машина РСЗО "Град", четыре склада боеприпасов ВСУ.На западном фронте улучшено положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, британскую САУ Braveheart и САУ "Акация", орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", американскую гаубицу М101.На центральном участке улучшено тактическое положение, отражены семь контратак. Потери противника - до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, американская гаубица М777, гаубица Д-30.На востоке заняты более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 115 боевиков, две БМП, шесть автомобилей, две чешские боевые машины РСЗО Vampire.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, американскую САУ М109 Paladin, две американские гаубицы М777.Кроме того, как ранее сообщалось, бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. В результате враг лишился двух лодок и взвода военных.Сутками ранее российские военные уничтожили более 2000 украинских боевиков и вражеские вооружения, а также освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – ПутинКатастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положениеАрмия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, харьковская область, херсонская область, запорожская область, поставки западного оружия украине
Армия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУ

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили еще 1835 украинских боевиков

14:34 12.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк в зоне СВО
Танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
На северном направлении продолжается продвижение российских бойцов в глубину обороны противника. Отражены шесть контратак, уничтожены 190 военнослужащих, четыре автомобиля, польская САУ Krab, орудие Д-20, боевая машина РСЗО "Град", четыре склада боеприпасов ВСУ.
На западном фронте улучшено положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, британскую САУ Braveheart и САУ "Акация", орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", американскую гаубицу М101.
На южной линии российские войска улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, разбили до 600 боевиков, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, американские гаубицы М777 и М198, орудия Д-20 и М119, пять складов боеприпасов ВСУ.
На центральном участке улучшено тактическое положение, отражены семь контратак. Потери противника - до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, американская гаубица М777, гаубица Д-30.
На востоке заняты более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 115 боевиков, две БМП, шесть автомобилей, две чешские боевые машины РСЗО Vampire.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, американскую САУ М109 Paladin, две американские гаубицы М777.
Кроме того, как ранее сообщалось, бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. В результате враг лишился двух лодок и взвода военных.
Сутками ранее российские военные уничтожили более 2000 украинских боевиков и вражеские вооружения, а также освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области.
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