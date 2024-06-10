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Катастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положение

Катастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положение - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Катастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положение

Армия России продолжает занимать более выгодные рубежи и прорывать оборону противника. Враг за минувшие сутки потерял 1800 боевиков и западную технику. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T14:18

2024-06-10T14:18

2024-06-10T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Армия России продолжает занимать более выгодные рубежи и прорывать оборону противника. Враг за минувшие сутки потерял 1800 боевиков и западную технику.Подразделения группировки войск "Север" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области.Потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям шести бригадам ВСУ, а также 12-й бригаде специального назначения ВСУ и 18-й бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка ДНР, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области.Враг понес здесь самые большие потери –до 570 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица L119 производства Великобритании.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разбили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР.ВСУ лишились до 430 военнослужащих и семи автомобилей. Поражены также 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США и два пикапа. Кроме того, уничтожены три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и четыре 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики и уничтожили до 140 военнослужащих, два автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирное, Нестерянка Запорожской области, Осокоровка и Тягинка Херсонской области.ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа, 152-мм орудие "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубицу Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемниковАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНРВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"

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херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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