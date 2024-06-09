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Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ

Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ

Российские военные продолжили улучшать положение по переднему краю и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации, за сутки на различных направлениях... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T14:12

2024-06-09T14:12

2024-06-09T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжили улучшать положение по переднему краю и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации, за сутки на различных направлениях уничтожены еще 1475 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России.На северном направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили семь контратак, уничтожили до 225-ти военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20, три полевых склада боеприпасов ВСУ.На западном фронте заняты более выгодные рубежи. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов, поражены польская САУ Krab, гаубицы Д-30 и "Мста-Б", САУ "Гвоздика", установка РСЗО "Град".На южной линии улучшено положение по переднему краю, отражена одна контратака. Потери ВСУ составили до 375-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, американская САУ Paladin, бритакская гаубица FH-70, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, две САУ "Гвоздика", американское орудие М119, полевой склад боеприпасов ВСУ.На центральном участке улучшено тактическое положение, отражены шесть контратак. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты Marder производства ФРГ и Bradley производства США, а также два автомобиля. Поражены две гаубицы М777 САУ "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки "Рапира".На востоке российские войска заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab, гаубица "Мста-Б" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 35-ти военнослужащих ВСУ, четыре пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.Сутками ранее подразделения армии России отразили 14 контратак ВСУ, уничтожили 1600 боевиков, более двух десятков единиц техники и два склада боеприпасов, продолжив продвижение Харьковской области, ДНР и ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8ВСУ теряют позиции и несут страшные потери

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