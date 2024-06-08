https://crimea.ria.ru/20240608/armiya-rossii-gromit-vraga-vsu-poteryali-1600-boevikov-1137960575.html

Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков

Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков

Подразделения армии России продолжают продвижение в Харьковской области, ДНР и ЛНР. За сутки отражено 14 контратак ВСУ, уничтожено 1600 боевиков, более двух... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T14:30

2024-06-08T14:30

2024-06-08T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ИЮН - РИА Новости Крым. Подразделения армии России продолжают продвижение в Харьковской области, ДНР и ЛНР. За сутки отражено 14 контратак ВСУ, уничтожено 1600 боевиков, более двух десятков единиц техники и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" отразили шесть контратак и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг был разбит в районе Гранова и Константиновки Харьковской области.За сутки уничтожено до 180 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубица "Д-20" и две станции РЭБ "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки штурмовых групп противника и заняли более выгодные рубежи в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР."ВСУ потеряли до 495 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре гаубицы М777 производства США, гаубицы "Д-20" и "Д-30", - сказано в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Зализнянского, Григоровки, Калинина, Часова Яра и Красного ДНР.ВСУ потеряли более 400 боевиков, БМП, четыре автомобиля, гаубицы "Д-20" и "Д-30", орудие М119 производства США. Также уничтожено два полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районе Евгеновки, Семеновки и Уманского ДНР."Потери противника составили до 340 боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля, самоходку М109 Paladin, гаубица М777 производства США, гаубицу "Мста-Б" и три гаубицы "Д-30". - добавили в военном ведомстве.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Урожайного ДНР. ВСУ потеряли до 135 боевиков, пять автомобилей и самоходку "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Никополя и Марьевки Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 50 боевиков, два автомобиля, самоходку AS-90 Braveheart производства Британии и две гаубицы "Д-20".Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отразили атаку на Крым с воздуха и моря25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУОтражена самая массированная атака на Крымский мост: десять ракет ATACMS

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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