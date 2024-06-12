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Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах
Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах
Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T08:29
2024-06-12T08:29
херсонская область
новости сво
группировка войск "днепр"
днепр
днепряны
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца группировки с позывным Малой.Отмечается, что были разбиты две лодки боевиков с экипажами и личным составом общей численность около взвод.По словам военного, десант противника был уничтожен полностью.Аналогичную попытку украинских боевиков пресекли 3 июня. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, десант ВСУ уничтожили массированным огнем при попытке высадки в поселке Днепряны. Глава региона назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на ХерсонщинеБритания готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, группировка войск "днепр", днепр, днепряны, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах

Бойцы "Днепра" уничтожили две лодки с десантом ВСУ при попытке высадиться у Днепрян

08:29 12.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца группировки с позывным Малой.
Отмечается, что были разбиты две лодки боевиков с экипажами и личным составом общей численность около взвод.
"ВСУ была предпринята попытка высадится на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться. Наши встретили (их) - и АГСами накрыли, и минометами", - рассказал боец.
По словам военного, десант противника был уничтожен полностью.
Аналогичную попытку украинских боевиков пресекли 3 июня. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, десант ВСУ уничтожили массированным огнем при попытке высадки в поселке Днепряны. Глава региона назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.
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Херсонская областьНовости СВОГруппировка войск "Днепр"ДнепрДнепряныВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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