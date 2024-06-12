https://crimea.ria.ru/20240612/vstretili-dostoyno-desant-vsu-razbit-pri-popytke-vysaditsya-v-dnepryanakh-1138047421.html

Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах

Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах

Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T08:29

2024-06-12T08:29

2024-06-12T08:29

херсонская область

новости сво

группировка войск "днепр"

днепр

днепряны

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6633414c36e77d20ed1746670c0abe0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку ВСУ высадиться в районе поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца группировки с позывным Малой.Отмечается, что были разбиты две лодки боевиков с экипажами и личным составом общей численность около взвод.По словам военного, десант противника был уничтожен полностью.Аналогичную попытку украинских боевиков пресекли 3 июня. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, десант ВСУ уничтожили массированным огнем при попытке высадки в поселке Днепряны. Глава региона назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на ХерсонщинеБритания готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области

херсонская область

днепр

днепряны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, группировка войск "днепр", днепр, днепряны, всу (вооруженные силы украины), потери всу