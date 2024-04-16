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Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:14
2024-04-16T11:14
2024-04-16T11:14
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В целом за минувшие сутки бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино, вели оборону левого берега Днепра, сбивали вражеские дроны и наносили удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье.За сутки ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять орудий и минометов, два автомобиля.Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 83 разведывательных и ударных беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиковАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУЕще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, владимир сальдо
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
Армия России ночью уничтожила 9 лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из 35-й и 37-й бригад морской пехоты", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В целом за минувшие сутки бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино, вели оборону левого берега Днепра, сбивали вражеские дроны и наносили удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье.
За сутки ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять орудий и минометов, два автомобиля.
Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 83 разведывательных и ударных беспилотника.
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