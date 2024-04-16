Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240416/boytsy-dnepra-unichtozhili-9-lodok-s-desantom-vsu-na-khersonschine-1136583671.html
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:14
2024-04-16T11:14
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d832c92a2a4aeb2c435f68b3e4f7b65.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В целом за минувшие сутки бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино, вели оборону левого берега Днепра, сбивали вражеские дроны и наносили удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье.За сутки ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять орудий и минометов, два автомобиля.Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 83 разведывательных и ударных беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиковАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУЕще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_d6bd4ca91de461482d888830367045dd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, владимир сальдо
Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине

Армия России ночью уничтожила 9 лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра – Сальдо

11:14 16.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из 35-й и 37-й бригад морской пехоты", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В целом за минувшие сутки бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино, вели оборону левого берега Днепра, сбивали вражеские дроны и наносили удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье.
За сутки ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять орудий и минометов, два автомобиля.
Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 83 разведывательных и ударных беспилотника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиков
Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57В Феодосии сильный ветер валит деревья и рвет электропровода
12:35Срочная эвакуация объявлена в Тюменской области
12:13В Севастополе громко – звуки стрельбы слышны в разных районах города
11:59Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
11:37Подорожают ли к Пасхе яйца в Крыму
11:20При пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
11:17Мошенничество по-крупному: на Кубани предприниматель похитил 3 млн рублей
11:14Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине
11:10Как работает Керченская паромная переправа во вторник
11:04Пожар в евпаторийском экзотариуме - дело на контроле прокуратуры
10:55Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
10:25Ялта отмечает 80-ю годовщину освобождения
10:14Задержан подозреваемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
10:03Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
09:56В России растет число преступлений с участием подростков – Бастрыкин
09:44Аксенов назначил главу мининформа Крыма
09:23В Евпатории ночью сгорел экзотариум "Тропикпарк" – что известно
09:12На Крымском мосту выросла очередь
08:46Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
08:43Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонии
Лента новостейМолния