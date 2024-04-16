https://crimea.ria.ru/20240416/boytsy-dnepra-unichtozhili-9-lodok-s-desantom-vsu-na-khersonschine-1136583671.html

Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили 9 лодок с десантом ВСУ на Херсонщине

Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:14

2024-04-16T11:14

2024-04-16T11:14

группировка войск "днепр"

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" Вооруженных сил России в ночь на вторник уничтожили девять лодок с десантом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В целом за минувшие сутки бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Работино, вели оборону левого берега Днепра, сбивали вражеские дроны и наносили удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье.За сутки ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять орудий и минометов, два автомобиля.Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили 83 разведывательных и ударных беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиковАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУЕще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, владимир сальдо