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Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
Российские войска заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях, а также отразили пять атак противника. За сутки ВСУ потеряли 935 боевиков и лишились... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T18:01
2024-04-13T17:36
новости сво
потери всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские войска заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях, а также отразили пять атак противника. За сутки ВСУ потеряли 935 боевиков и лишились значительного числа техники, в том числе трех гаубиц М777 производства США, трех самоходок Krab польского производства, гаубицы FН-70 производства Великобритании и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота". Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицу "Д-30".На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Красногоровки и Антоновки Донецкой Народной Республики. Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее Новомихайловки ДНР."ВСУ потеряли свыше 500 боевиков, танк, три боевые бронемашины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубицы "Д-20" и "Д-30". - сказано в сводке.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районе Купянска Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР.Противник потерял до 25 военнослужащих, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходку "Акация", гаубицу "Д-20" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и Урожайного ДНР.Противник потерял более 110 военнослужащих, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районе Михайловки и Ивановки Херсонской области.Противник потерял до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу FН-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиОсвобожден населенный пункт Первомайское в ДНРСу-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, поставки западного оружия украине
Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки

Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

18:01 13.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Российские войска заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях, а также отразили пять атак противника. За сутки ВСУ потеряли 935 боевиков и лишились значительного числа техники, в том числе трех гаубиц М777 производства США, трех самоходок Krab польского производства, гаубицы FН-70 производства Великобритании и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубицу "Д-30".
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Красногоровки и Антоновки Донецкой Народной Республики. Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее Новомихайловки ДНР.
"ВСУ потеряли свыше 500 боевиков, танк, три боевые бронемашины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, гаубицы "Д-20" и "Д-30". - сказано в сводке.
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районе Купянска Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР.
Противник потерял до 25 военнослужащих, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходку "Акация", гаубицу "Д-20" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского и Урожайного ДНР.
Противник потерял более 110 военнослужащих, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районе Михайловки и Ивановки Херсонской области.
Противник потерял до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу FН-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
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Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьПоставки западного оружия Украине
 
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