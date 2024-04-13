https://crimea.ria.ru/20240413/su-25-udarili-po-vsu-raketami-dlya-porazheniya-osobo-prochnykh-ukrytiy-1136519382.html

Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий

Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T08:25

2024-04-13T08:25

2024-04-13T08:30

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны РФ.В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУПочти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20240412/47-gruppovykh-udarov-rf-otvetila-na-popytki-kieva-atakovat-energoobekty-1136509867.html

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2024

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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), новости, вооруженные силы россии, армия и флот