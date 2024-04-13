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Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T08:25
2024-04-13T08:25
2024-04-13T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны РФ.В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУПочти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - Минобороны России
08:25 13.04.2024 (обновлено: 08:30 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился по заданным координатам", - сказали в ведомстве.
В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - добавили в Минобороны.
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