Рейтинг@Mail.ru
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240413/su-25-udarili-po-vsu-raketami-dlya-porazheniya-osobo-prochnykh-ukrytiy-1136519382.html
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T08:25
2024-04-13T08:30
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/11/1123566283_0:167:2943:1822_1920x0_80_0_0_a1517aab00d704d21f356a4003d6ea14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны РФ.В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУПочти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
https://crimea.ria.ru/20240412/47-gruppovykh-udarov-rf-otvetila-na-popytki-kieva-atakovat-energoobekty-1136509867.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/11/1123566283_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_630f4f3910174ed7f5a09d59da24de0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий

Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий - Минобороны России

08:25 13.04.2024 (обновлено: 08:30 13.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился по заданным координатам", - сказали в ведомстве.

В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - добавили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление
Мобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ
Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
12 апреля, 15:41
47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)НовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния