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Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
Армия России за минувшие сутки улучшила положение по четырем направлениям фронта, ликвидировала около полусотни единиц техники и вооружения и до 970 боевиков... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T14:16
2024-04-11T14:16
2024-04-11T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки улучшила положение по четырем направлениям фронта, ликвидировала около полусотни единиц техники и вооружения и до 970 боевиков ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.На Купянском направлении российские подразделения вышли на более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Кругляковки и Серебрянки.За минувшие сутки ВСУ потеряли до 35-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки: американскую Paladin и "Акацию".На Донецком направлении ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское."ВСУ потеряли до 520-ти военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.Кроме того, поражены гаубица М777 и американская пушка М119, орудие "Мста-Б" и САУ "Гвоздика", также уничтожены две станции РЭБ "Нота".На Авдеевском направлении российские войска также улучшили тактическое положение и отразили восемь вражеских контратак возле Первомайского, Новокалинового, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей.Противник потерял до 275-ти военнослужащих, два танка, две БМП и два пикапа. Также уничтожены три САУ: польская Krab, две "Гвоздики" и две гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.За прошедшие сутки положение по переднему краю улучшено и на Южно-Донецком направлении, также врагу нанесено поражение возле Урожайного и Макаровки."Потери противника составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - рассказали в пресс-службе.На Херсонском направлении ВСУ нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.На этом направлении противник лишился пяти автомобилей и двух гаубиц: М777 и буксируемой "Гиацинт-Б". Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих.Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили почти тысячу боевиков ВСУ и улучшили позиции на разных направлениях фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьУдар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, днепропетровская область
Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки
ВС России улучшили положение по переднему краю фронта и уничтожили 970 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки улучшила положение по четырем направлениям фронта, ликвидировала около полусотни единиц техники и вооружения и до 970 боевиков ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении российские подразделения вышли на более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Кругляковки и Серебрянки.
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 35-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки: американскую Paladin и "Акацию".
На Донецком направлении ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское.
"ВСУ потеряли до 520-ти военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, поражены гаубица М777 и американская пушка М119, орудие "Мста-Б" и САУ "Гвоздика", также уничтожены две станции РЭБ "Нота".
На Авдеевском направлении российские войска также улучшили тактическое положение и отразили восемь вражеских контратак возле Первомайского, Новокалинового, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей.
Противник потерял до 275-ти военнослужащих, два танка, две БМП и два пикапа. Также уничтожены три САУ: польская Krab, две "Гвоздики" и две гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.
За прошедшие сутки положение по переднему краю улучшено и на Южно-Донецком направлении, также врагу нанесено поражение возле Урожайного и Макаровки.
"Потери противника составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - рассказали в пресс-службе.
На Херсонском направлении ВСУ нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На этом направлении противник лишился пяти автомобилей и двух гаубиц: М777 и буксируемой "Гиацинт-Б". Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили почти тысячу
боевиков ВСУ и улучшили позиции на разных направлениях фронта.
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