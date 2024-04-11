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Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки

Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки

Армия России за минувшие сутки улучшила положение по четырем направлениям фронта, ликвидировала около полусотни единиц техники и вооружения и до 970 боевиков... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T14:16

2024-04-11T14:16

2024-04-11T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки улучшила положение по четырем направлениям фронта, ликвидировала около полусотни единиц техники и вооружения и до 970 боевиков ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.На Купянском направлении российские подразделения вышли на более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Кругляковки и Серебрянки.За минувшие сутки ВСУ потеряли до 35-ти военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки: американскую Paladin и "Акацию".На Донецком направлении ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское."ВСУ потеряли до 520-ти военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.Кроме того, поражены гаубица М777 и американская пушка М119, орудие "Мста-Б" и САУ "Гвоздика", также уничтожены две станции РЭБ "Нота".На Авдеевском направлении российские войска также улучшили тактическое положение и отразили восемь вражеских контратак возле Первомайского, Новокалинового, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей.Противник потерял до 275-ти военнослужащих, два танка, две БМП и два пикапа. Также уничтожены три САУ: польская Krab, две "Гвоздики" и две гаубицы: "Мста-Б" и Д-30.За прошедшие сутки положение по переднему краю улучшено и на Южно-Донецком направлении, также врагу нанесено поражение возле Урожайного и Макаровки."Потери противника составили до 105-ти военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - рассказали в пресс-службе.На Херсонском направлении ВСУ нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.На этом направлении противник лишился пяти автомобилей и двух гаубиц: М777 и буксируемой "Гиацинт-Б". Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих.Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили почти тысячу боевиков ВСУ и улучшили позиции на разных направлениях фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьУдар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье

https://crimea.ria.ru/20240411/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-massirovannyy-udar-po-energokompleksu-ukrainy-1136472030.html

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