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Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков
Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков
Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T16:16
2024-04-08T16:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
авдеевка
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта, сообщает в понедельник Минобороны РФ.На Купянском направлении за сутки уничтожены до 25-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", три 152 мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли свыше 460-ти боевиков, два танка, две БМП, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, САУ Krab польского производства, САУ "Акация" и "Гвоздика" и две американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак. Противник потерял до 325-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, американскую гаубицу М777 и САУ "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, американская САУ М109 Paladin, британская гаубица FН-70.На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, артустановку М109 Paladin, две гаубицы М119 и гаубицу Д-30."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах", – уточнили в российском оборонном ведомстве.Сутками ранее российские военные уничтожили в зоне спецоперации украинских 935 боевиков, а также вражескую технику, в том числе иностранную. Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРКНа Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУВСУ потеряли за сутки более 900 боевиков и иностранную технику
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96
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, авдеевка, потери всу , инфографика
Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков

Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ – Минобороны

16:16 08.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще почти тысячу боевиков ВСУ, улучшили позиции на разных направлениях фронта, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
На Купянском направлении за сутки уничтожены до 25-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", три 152 мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли свыше 460-ти боевиков, два танка, две БМП, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, САУ Krab польского производства, САУ "Акация" и "Гвоздика" и две американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак. Противник потерял до 325-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, американскую гаубицу М777 и САУ "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих, танк, три автомобиля, американская САУ М109 Paladin, британская гаубица FН-70.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, артустановку М109 Paladin, две гаубицы М119 и гаубицу Д-30.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах", – уточнили в российском оборонном ведомстве.
Сводка МинобороныСводка Минобороны
Сутками ранее российские военные уничтожили в зоне спецоперации украинских 935 боевиков, а также вражескую технику, в том числе иностранную.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииКупянскАвдеевкаПотери ВСУ
 
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