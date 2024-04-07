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Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек

Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек

Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив свыше 935 боевиков ВСУ, которые предприняли... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T15:05

2024-04-07T15:05

2024-04-07T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив свыше 935 боевиков ВСУ, которые предприняли десятки самоубийственных контратак. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.Так, по данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении российские войска отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Урожайное в ДНР.Кроме того, были поражены две украинские бригады в Волновахском и Мариупольском районах Донецкой Народной Республики, при этом ВС РФ улучшили свое положение на фронте, уточнили в ведомстве.Общие потери противника здесь составили около 135 военнослужащих.Почти втрое большими стали для украинской армии потери на Авдеевском направлении, где ВСУ силами пяти бригад предприняли за сутки более десяти убийственных контратак."Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 375-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей", – сообщили в Минобороны.Кроме того, сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" на данном направлении "улучшили положение по переднему краю" в течение минувших суток.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, при этом нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах трех населенных пунктов в ДНР: Красное, Клещеевка и Андреевка.В течение суток российские войска отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ под Берестовым, Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР. Суточные потери врага на этом направлении составили около 370-ти военнослужащих.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ под Синьковкой и Загоруйковкой в Харьковской области. На этом же направлении в районе населенного пункта Терны в ДНР российские подразделения отразили две контратаки штурмовиков 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.За сутки враг потерял здесь около 30 человек. Также свыше 25 военнослужащих ВСУ утратили в боях на Херсонском направлении. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 126-й бригады теробороны в районе Работино и Мирное в Запорожской области, Новотягинки и Ивановки в Херсонской области.Ранее сообщалось, что за сутки ВС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, которые были переданы ВСУ странами НАТО, а также множество иностранного вооружения на разных направлениях. Читайте также на РИА Новости Крым:Производство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом В Харькове разбиты две франко-итальянские пусковые установки ЗРК

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