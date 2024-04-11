https://crimea.ria.ru/20240411/sklady-s-raketami-vsu-i-sem-zapadnykh-snaryadov-unichtozheny-za-sutki-1136473268.html

Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки

Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки

Российские военные уничтожили склады с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T13:28

2024-04-11T13:28

2024-04-11T13:28

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

авиация

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ответный массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаСилы ПВО сбили три французские бомбы Hammer и 172 украинских дронаАрмия России разбила базу безэкипажных катеров ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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