https://crimea.ria.ru/20240411/sklady-s-raketami-vsu-i-sem-zapadnykh-snaryadov-unichtozheny-za-sutki-1136473268.html
Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки
Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки
Российские военные уничтожили склады с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T13:28
2024-04-11T13:28
2024-04-11T13:28
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
himars
авиационная бомба jdam
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склады с авиационными средствами поражения и ракетами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 887 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ответный массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаСилы ПВО сбили три французские бомбы Hammer и 172 украинских дронаАрмия России разбила базу безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), himars, авиационная бомба jdam, беспилотник (бпла, дрон)
Склады с ракетами ВСУ и семь западных снарядов уничтожены за сутки
Армия России за сутки уничтожила три склада с ракетами ВСУ и семь американских снарядов